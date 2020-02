Tres empresas públicas fueron las mayores importadoras durante enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peso que tienen las empresas públicas dentro de la economía local es notorio. En enero, Ancap se mantuvo como la principal empresa importadora por las compras de petróleo, al tiempo que UTE se ubicó en segundo lugar y Antel entre las cinco de mayor volumen adquirido.

Así lo reflejó el Informe de Comercio Exterior de enero elaborado por el Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Detalló que de las 3.902 firmas que tuvieron importaciones en el mes, Ancap “continuó siendo la principal, con adquisiciones por US$ 115,2 millones, que representa 17%” del total y un crecimiento interanual del 92%.

En segundo lugar se posicionó UTE, con compras por US$ 12,1 millones y una retracción del 4% frente al mismo mes de 2019. Antel quedó en el tercer puesto, pese a que incrementó 39% sus importaciones en términos interanuales. Entre las privadas, Cristalpet y Canarias fueron las de mayor volumen de importación, aunque la primera redujo 17% sus compras frente al mismo mes del año anterior.



El reporte de la Universidad Católica indicó que “combustibles minerales -para refinar por parte de Ancap- fue el principal producto importado en enero, por casi US$ 126 millones, representando el 18% del total” y proviniendo en su mayoría de Estados Unidos. En segundo lugar quedó la importación de máquinas mecánicas y sus partes por US$ 64,1 millones.



Por otra parte, el informe apuntó que en el primer mes del año el 65% de las exportaciones se concentraron en cinco productos. “La carne fue el principal bien exportado en enero (US$ 132 millones), su participación alcanzó al 24% de las exportaciones. Le siguen en el ranking la madera (18%), los lácteos (11%) y los cereales (8%)”, repasó.

En el caso de los destinos de exportación, los cinco principales destinos acapararon el 51,4% de las ventas externas. “China ocupa el primer lugar del ranking seguido por Brasil. Los Estados del Mercosur registraron, en su conjunto, una participación del 24,2%, siendo Brasil el socio más relevante”, señaló el reporte.



También hizo foco en que “tan solo 29% de las exportaciones (en enero) tuvieron como destino países con los que hay un acuerdo comercial”. En ese sentido, se subrayó que “las exportaciones que van a destinos con los que no hay un acuerdo comercial, son las que pierden competitividad al enfrentar aranceles y otros costos del comercio, caso de China y Estados Unidos”.