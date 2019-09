Trump advierte a China de que no retrase conversaciones comerciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que sería aun "más duro" con Pekín en un segundo mandato si las conversaciones comerciales se prolongan, lo que avivaba el temor en el mercado a que las disputas comerciales desencadenen una recesión.



Las dos economías más grandes del mundo se volvieron a imponer aranceles el domingo, intensificando una escalada que ha perturbado a los mercados financieros y despertó el espectro de una recesión global.



Los negociadores estadounidenses y chinos se reunirán en persona en Washington este mes, pero aún no se ha establecido una fecha.



Las acciones de Estados Unidos cayeron el martes por datos mostraron que la actividad manufacturera se contrajo por primera vez desde agosto de 2016, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a su nivel más bajo desde julio de 2016.



Trump ignoró los datos económicos negativos recientes y en una publicación en Twitter dijo que a Estados Unidos "le está yendo muy bien en las negociaciones con China" y destacó el daño que los aranceles estadounidenses estaban causando a Pekín.



Trump afirmó que si ambos países no resuelven su disputa y es reelecto "el acuerdo se volverá MÁS DURO! Mientras, la cadena de suministro china se derrumbará y las empresas, empleo y dinero se habrán ido!".



Thomas Donohue, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo a CNBC que las empresas y los trabajadores estadounidenses estaban sufriendo los efectos de los aranceles, al igual que la economía china.



Mientras, el viceprimer ministro chino, Liu He, aseguró más temprano el martes que Pekín se opone vehementemente a la guerra comercial.