Trump amenaza con imponer aranceles a autos importados de la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer un arancel del 20% sobre los autos importados a su país desde la Unión Europea (UE), luego de la entrada en vigencia en Europa de impuestos aduaneros adicionales sobre decenas de productos estadounidenses.



Si "los aranceles y las barreras comerciales impuestas desde hace largo tiempo a Estados Unidos, sus grandes empresas y trabajadores por la Unión Europea (...) no se levantan rápidamente, impondremos un arancel de 20% a todos los automóviles que lleguen a Estados Unidos que hayan sido construidos allí", tuiteó el mandatario.



Trump ha advertido en repetidas ocasiones que no dudará en imponer aranceles adicionales a las importaciones extranjeras para proteger a la industria automotriz estadounidense, especialmente en referencia a los autos alemanes.



El líder republicano a menudo lamenta ver muchos vehículos Mercedes en las calles de Nueva York, y no suficientes autos estadounidenses en Europa.



Los nuevos aranceles europeos, que entraron en vigencia a la medianoche, son una respuesta a la decisión de Trump de imponer aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y 10% sobre las de aluminio provenientes de muchos países del mundo, incluidos algunos de los aliados de Washington.