Trump anuncia aranceles de US$50 mil millones a productos de China

Se abre otro capítulo en la disputa comercial entre Estados Unidos y China. La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que avanzaría con la imposición de un arancel del 25% sobre US$50 mil millones de importaciones de productos chinos a terreno estadounidense. Según CNN, los bienes involucrados contienen "tecnologías industriales significativas".



En esa línea, se espera que el Gobierno estadounidense especifique los productos más tarde en el día.



"Estados Unidos ya no puede tolerar la pérdida de nuestra tecnología y propiedad intelectual a través de prácticas económicas injustas", dijo Trump en el comunicado.



"Estos aranceles", agregó, "son esenciales para prevenir mayor transferencias injustas [...] y protegerán empleos en EEUU".



Rápidamente, el Ministerio de Comercio de China remarcó que, antes las medidas de Trump, planea imponer aranceles de tamaño e intensidad similares en su contraataque a EE.UU. "debido a la conducta miope de Estados Unidos que perjudicará a ambas partes".



En el comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump prometió aumentar los aranceles si China cumple la amenaza de contraatacar.



En detalle

Los aranceles del 25% son una respuesta a la llamada investigación de la Sección 301 de los Estados Unidos a principios de este año que acusó a China de robar propiedad intelectual estadounidense en un esfuerzo por dominar el desarrollo de tecnología avanzada.



Según explicó el New York Times, las sanciones contra las importaciones procedentes de China vendrán en dos tramos:



► Los aranceles de productos chinos por aproximadamente US$ 34 mil millones, extraídos de una lista que la administración publicó en abril y examinó a través de una serie de audiencias a mediados de mayo, entrarán en vigencia el 6 de julio.



► Una nueva lista de aranceles sobre productos por aproximadamente US$16 mil millones, que, según la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, pasarían por una revisión más exhaustiva, incluidas las audiencias públicas.



Los aranceles caerán sobre 1.102 categorías de productos chinos, una lista que generalmente se enfoca en sectores industriales que se relacionan con el plan "Made in China" 2025 para dominar las industrias de alta tecnología, como el aeroespacial, automóviles, maquinaria industrial, tecnología de la información y robótica, el administración dijo.



En tanto, el NYT precisó que los productos comúnmente comprados por consumidores estadounidenses, como teléfonos móviles y televisores, no serán gravados.