Trump anuncia que duplicará aranceles al acero y aluminio de Turquía

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el viernes que duplicará los aranceles al acero y al aluminio de Turquía y aumentó la presión sobre la debilitada economía de ese país que está en una pelea diplomática con Washington.



"Acabo de autorizar la duplicación de las tasas aduaneras sobre el acero y el aluminio procedentes de Turquía ya que su moneda, la lira turca, cae rápidamente contra nuestro dólar fuerte", dijo Trump en Twitter.



La Casa Blanca ya había impuesto en marzo aranceles aduaneros suplementarios de alrededor de 25% y 10% a las importaciones de acero y del aluminio, lo cual significa que ahora esos productos estarán gravados en lo sucesivo con un 50% y 20% respectivamente.



"Nuestras relaciones con Turquía no pasan por un buen momento", precisó Trump.



La Casa Blanca aclaró luego que lo que el presidente anunció fue la orden de "preparar los documentos" para aumentar los aranceles. Eso significa que seguramente llevará algo de tiempo implementar ese incremento.



El anuncio se produjo cuando Turquía enfrenta una grave crisis diplomática con Washington debido a la detención en Ankara de un pastor estadounidense. Ambos aliados en el seno de la OTAN se impusieron la semana pasada sanciones recíprocas contra responsables gubernamentales.

Una reunión entre altos diplomáticos estadounidenses y turcos el miércoles pasado no arrojó avances notables como para reducir estas tensiones.



Los observadores esperaban desde entonces que Washington impusiera nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Turquía con el fin de lograr la liberación del pastor.



Debido a esta crisis diplomática y por las inquietudes ante las eventuales repercusiones sobre los bancos europeos, la libra turca cayó el viernes a su más bajo nivel histórico, registrando una baja de 10% en la jornada y que llegó a 19% tras el anuncio de Trump.



El presidente turco Recep Tayyip Erdogan exhortó a sus compatriotas a cambiar sus divisas extranjeras para sostener a la maltrecha lira turca. Afirmó que se trata de una "lucha nacional" contra la "guerra económica" declarada según él contra Ankara.



Washington ya había aplicado aranceles contra el acero y el aluminio de Turquía invocando razones de seguridad nacional por considerar que su importación perjudicaba a empresas estadounidenses.



Por el momento no se aclaró cómo Estados Unidos justificará la duplicación de esos aranceles contra Turquía cuando no lo ha hecho con otros países.

El economista Chad Bow, especializado en comercio, dijo que solo más del 4% del total de acero importado por Estados Unidos llega de Turquía y las compras de aluminio son muy bajas.



Entretanto los mercados están muy preocupados por la política económica de Erdogan cuando Turquía registra una inflación anual de casi 16% y el banco central es reticente a subir las tasas de interés para contenerla.



El endurecimiento de los aranceles seguramente castigará aún más a las ya debilitadas exportaciones de acero turco a Estados unidos.



En el primer trimestre del año, las ventas de acero turco a Estados Unidos cayeron casi 50% respecto a igual período del año pasado.