Trump anuncia que EE.UU y China reanudarán negociaciones comerciales antes del G-20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos y China están en medio de una guerra comercial que ha presionado a los mercados financieros y ha dañado a la economía mundial. Las conversaciones entre las dos partes destinadas a alcanzar un acuerdo general colapsaron el mes pasado y desde entonces los diálogos han sido limitados.



Donald Trump no ha ocultado su deseo de reunirse con Xi Jinping en la reunión del G-20 en Japón la próxima semana, a pesar de que ha amenazado con escalar la disputa comercial imponiendo más aranceles a los bienes chinos.



Si bien el mandatario estadounidense ha destacado que posiblemente se reúna con Xi, las autoridades chinas no han confirmado la cita.



En una publicación en Twitter, Trump reveló que alcanzó un acuerdo con Xi durante una conversación telefónica para allanar el camino para su reunión.



"Tuve una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Tendremos una reunión extendida la próxima semana en el G-20 en Japón. Nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones previas a nuestra reunión", dijo Trump.



Esos comentarios aliviaron las preocupaciones que apuntaban a que la reunión no se llevaría a cabo, lo que habría sido visto como un desaire hacia Washington y podría haber generado otra ronda de aranceles.



En base a Reuters