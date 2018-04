Trump ahora apunta contra la OPEP: Precios altos del petróleo "no serán aceptados"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el viernes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) al considerar que los precios del crudo son artificialmente altos, y agregó que "no serán aceptados".



El Mandatario emitió sus comentarios en la red Twitter en momentos en que los ministros de algunos de los principales productores mundiales de crudo se reúnen en Arabia Saudita para discutir el mantenimiento de los límites a la producción.



"Parece que la OPEP está en eso nuevamente", tuiteó Trump. "Con cantidades récord de petróleo en todas partes, incluidos los barcos con plena carga en alta mar, los precios del petróleo son artificialmente ¡Muy Altos! ¡No está bien y no serán aceptados!".



Los productores de la OPEP y los países que no pertenecen a éste cártel llegaron a un acuerdo en 2016 para recortar la producción en 1,8 millones de barriles diarios para reducir el exceso mundial de petróleo.



El acuerdo, que debe terminar a fines de este año, logró impulsar los precios del petróleo por encima de los US$ 70 por barril desde los menos de US$ 30 que costaba el barril a principios de 2016.