Trump: empezaron conversaciones para reformar la Organización Mundial de Comercio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos puso en marcha una reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), afirmó este miércoles en Davos el presidente Donlad Trump que volvió a denunciar el trato desigual que la institución reserva a su país.

"Tengo un diferendo con ellos (la OMC) desde hace bastante tiempo porque nuestro país no ha sido tratado en forma equitativa", dijo Trump.

"Estamos conversando sobre una estructura completamente nueva para ponernos de acuerdo. Tenemos que hacer algo", agregó Trump, acompañado por el director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo.

Apple "tiene que ayudar" a la policía a acceder a sus teléfonos encriptados



En Davos, el presidente de Estados Unidos también hizo referencia a la empresa Apple y dijo que debe "ayudar" a la policía a acceder a sus teléfonos encriptados.



"Apple debe ayudarnos. Es muy importante. Tienen la llave para acceder a muchos criminales", afirmó Trump en una entrevista al canal de televisión CNBC realizada en el foro económico de Davos.



"Entiendo ambos lados del argumento", dijo Trump. Pero "deberíamos empezar a encontrar a algunas de las personas malas, lo que podemos hacer con Apple. Creo que es muy importante", agregó.



Apple y el gobierno de Estados Unidos están en desacuerdo por segunda vez en cuatro años sobre desbloquear iPhones conectados a un tiroteo masivo, reviviendo el debate sobre el acceso de las fuerzas de seguridad a los dispositivos cifrados.



El fiscal general Bill Barr dijo el lunes que Apple no proporcionó "asistencia sustantiva" para desbloquear dos iPhones en la investigación de los disparos de diciembre que mataron a tres marinos en una base militar de Florida, que llamó un "acto de terrorismo."



"Estás tratando con señores de la droga y estás tratando con terroristas, y si estás tratando con asesinos, no me importa", aseveró Trump.