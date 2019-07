Trump confirma que negociaciones con China sobre comercio "ya han empezado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ya han empezado", contestó Donald Trump a los periodistas al ser preguntado sobre las negociaciones con Pekín tras acordar con el Gobierno chino una nueva tregua en las disputas comerciales, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles.



La nueva ronda de negociaciones ha iniciado a través de llamadas telefónicas, a la espera de decidir donde tendrán lugar las próximas reuniones entre altos cargos de ambos Ejecutivos.



El principio de acuerdo alcanzado por Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón) significó que EE.UU. ha accedido a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.



Trump había amenazado antes de la reunión con imponer aranceles de entre el 10% o el 25% a unos US$ 325.000 millones en importaciones chinas, lo que había alarmado a los mercados internacionales y a numerosas empresas, que temían aumentos de precios en algunos de los productos más cotizados por los consumidores.



El acuerdo con Xi implica que esos gravámenes están fuera de la mesa por ahora, pero EE.UU. mantiene en vigor sus aranceles a productos chinos por valor de US$ 250.000 millones, y China conserva sus gravámenes a importaciones estadounidenses por US$ 110.000 millones.



Las medidas estadounidenses contra la tecnológica china Huawei centraron buena parte de la negociación en Osaka, puesto que Estados Unidos vetó este año la venta de componentes a esa tecnológica china y mantiene una orden de extradición contra su directora financiera, Meng Wanzhou, detenida en Canadá.



Asimismo, el Tesoro estadounidense incluyó a mediados de mayo a Huawei en una lista negra que impide a las empresas del país proporcionarles componentes originales sin la aprobación del Gobierno, por sospechar que la firma china, líder en el desarrollo de la tecnología 5G, pudiera aprovechar esos sistemas para el espionaje.



Como consecuencia, compañías como Google anunciaron que dejaban de prestar servicios tecnológicos a la empresa china, una situación que inquietó a millones de usuarios de teléfonos móviles en el mundo ante la incertidumbre por las futuras actualizaciones del sistema operativo Android.



Las tensiones entre Washington y Pekín tienen sus raíces en el desequilibrio de la balanza comercial a favor de China, que exporta US$ 419.000 millones más de lo que importa desde Estados Unidos.



En base a EFE