Trump contempla quitar arancel al acero de Canadá y México si hay nuevo TLCAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó hoy que podría eliminar los aranceles anunciados a las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México si se logra "un nuevo y justo" Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actualmente en negociación.



"Tenemos grandes déficit comerciales con México y Canadá. TLCAN, que está bajo renegociación ahora mismo, ha sido un mal acuerdo para EE.UU.. Enorme deslocalizaciones de empresas y trabajos", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Como consecuencia, el mandatario subrayó que "los aranceles al acero y aluminio solo se quitarán si se firma un nuevo y justo TLCAN", en vigor desde 1994, aunque no ofreció más detalles.



El mensaje del presidente estadounidense coincide con el cierre de la última ronda de conversaciones sobre el TLCAN que tiene lugar hoy en Ciudad de México, con la presencia de los jefe negociadores de los tres países.



La pasada semana Trump anunció que va a imponer un arancel del 25 % a las importaciones de acero y 10 % a las de aluminio para proteger la industria doméstica, algo que ha generado una ola de preocupación internacional ante la escalada de una potencial de guerra comercial como medidas similares por parte de otros países.



El presidente no aclaró si sus aranceles serían generales o si estaría dispuesto a contemplar excepciones para algunos aliados de Estados Unidos, como los países de la Unión Europea (UE) o Canadá, que es el mayor proveedor de aluminio y de acero a Estados Unidos.



No obstante, este domingo, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, rechazó que vaya a haber "excepciones" para países en concreto, e insistió en que se trata de medidas generales.



Tras conocerse el anuncio de Trump, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, respondió que los países miembros se defenderán de los nuevos aranceles con medidas similares para productos como "motocicletas Harley-Davidson, los pantalones Levi's o el whisky bourbon".



A lo que el mandatario estadounidense, replicó el sábado con más aranceles: "Si la UE quiere aumentar, aún más, sus ya de por sí enormes tarifas y barreras a las empresas estadounidenses que operan allí, nosotros simplemente aplicaremos un impuesto sobre sus vehículos que fluyen libremente por Estados Unidos".