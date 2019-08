Trump dice que EE.UU. "no está listo" para un acuerdo comercial con China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos hablando con China, pero no estamos listos para hacer un trato; veremos qué sucede", dijo Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia un evento de captación de fondos en Nueva York.



El mandatario anunció, además, que cortará relaciones con la tecnológica china Huawei, empresa que ya fue vetada por él mismo.



Esa compañía se vio ya en el ojo del huracán de la guerra comercial después de que EE.UU. le prohibiera vender equipos a firmas estadounidenses escudándose en una supuesta amenaza a la seguridad nacional, veto que se levantó parcial y temporalmente tras la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump de finales de junio.



Los comentarios del presidente estadounidense llegaron una semana después de que EE.UU. anunciara la imposición de nuevos aranceles del 10% sobre importaciones chinas valoradas en US$ 300.000 millones a partir del 1 de septiembre.



En represalia a esa medida, China decidió detener la compra de productos agrícolas estadounidenses y permitió que su moneda cayera frente al dólar a un nivel clave no visto desde 2008.

Donald Trump volvió a criticar ayer la medida del Gobierno chino con su divisa. Foto: Reuters

Ante la devaluación del yuan, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó este lunes a China como país "manipulador de divisas" y amenazó con tomar acción para acabar con sus "injustas" ventajas competitivas en el marco del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad, aunque el precio a pagar será un aumento del coste de las importaciones.



De hecho, Trump volvió a criticar ayer la medida del Gobierno chino con su divisa, pero aseguró que EE.UU. sigue teniendo el manejo de las negociaciones.



Inmediatamente después de las palabras de Trump, las acciones del parqué neoyorquino cotizaron a la baja en medio de nuevos temores de una escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.



El Dow Jones, el índice de referencia de Wall Street, cayó un 0,9%, el S&P 500 bajó un 1%, mientras que el índice Nasdaq perdió un 1,3%.



En base a EFE