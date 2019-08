Trump dice que es "elegido" para hacer frente a China mientras mira al cielo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Soy el elegido. Alguien tiene que hacerlo, así que me estoy enfrentando a China. Me estoy enfrentando a China en comercio. ¿Y saben? Estamos ganando", dijo Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Kentucky (EE.UU.).

Justo en el momento en que el presidente dijo que era el elegido, alzó su cabeza y miró al cielo.



El conflicto comercial con China dura ya más de un año y medio, durante los cuales ambas potencias se han impuesto mutuamente aranceles y han tomado medidas para restringir el comercio entre países.



En las últimas horas se ha hecho viral un mensaje de Trump en Twitter en el que ha agradecido al comentarista y teórico de extrema derecha Wayne Ally Root, que se dedica a expandir teorías conspiratorias, que le llamara "Rey de Israel".



"Gracias a Wayne Ally Root por las palabras muy bonitas", dijo Trump, que al mismo tiempo citó en su tuit las palabras de ese locutor de radio y de televisión en la plataforma conservadora Newsmax.



Según indicó Trump en su tuit, el teórico de extrema derecha afirmó que "el presidente Trump es el mayor presidente para los judíos y para Israel en la historia del mundo, no solo EE.UU., es el mejor presidente para Israel de la historia del mundo...y los judíos de Israel lo ama como si él fuera el Rey de Israel".



"Lo aman como si fuera el segundo Dios enviado... Pero los judíos estadounidenses no lo conocen o no les gusta", aseguró Ally Root, de acuerdo con Trump.



El hecho de que Trump destacara esas palabras ha avivado la polémica causada por unas declaraciones que el presidente hizo este martes, y en las que tachó de "desleales" a los judíos demócratas en Estados Unidos.



"Creo que cualquier judío que vote por los demócratas, creo que muestra o una falta total de conocimiento o una gran deslealtad", indicó el presidente, en respuesta a una pregunta sobre la asistencia financiera de EE.UU. a Israel.



