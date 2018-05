Trump posterga decisión sobre aranceles al acero de la Unión Europea

En stand by quedó una nueva guerra comercial internacional, esta vez, entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). El gobierno de Donald Trump informó ayer que decidió aplazar hasta el 1 de junio la decisión de aplicar aranceles al acero y al aluminio que importa desde la propia UE, México y Canadá.



El pasado 23 de marzo entraron en vigencia los polémicos aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero EE.UU. eximió temporalmente a algunos países en medio de negociaciones.



En concreto, ayer Trump señaló que otorga una prórroga "final" para negociar con México, Canadá y los países de la Unión Europea, a la vez que anunció "principios de acuerdo" con Argentina, Australia y Brasil para eximir definitivamente a estos países de los aranceles.



La prórroga con Canadá y México ya se daba por hecho porque EE.UU. se encuentra renegociando el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con estos dos países.



La negociación más compleja es con la UE que, a su vez, ha dicho que no titubeará en aplicar represalias comerciales a importaciones estadounidenses por US$ 8.000 millones, gravando productos emblemáticos, como los jeans, el Bourbon o las motos Harley Davidson. A su turno, Trump ha exigido concesiones a Bruselas, especialmente una reducción en los aranceles a las importaciones de automóviles estadounidenses, algo a lo que las autoridades europeas se han opuesto.



Con estas medidas, Trump quiere cumplir una promesa de campaña consistente en reducir el déficit comercial, que se produce porque Estados Unidos compra de otros países mucho más de lo que les vende. En total, este desfase alcanzó US$ 556.000 millones el año pasado, un volumen que se explica sobre todo por la diferencia a favor de China (US$ 375.000 millones) y a favor de la Unión Europea (US$ 151.000 millones), según el diario El País.

