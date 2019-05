Trump posterga decisión por aumento de aranceles a autos europeos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena de televisión CNBC, que citó "varias fuentes" que no identifica, aseguró que la decisión responde a un deseo del Gobierno de Trump de no ampliar sus enfrentamientos comerciales con sus aliados en momento en que está enzarzado en una agria guerra arancelaria con China.



El presiente Trump, además se enfrenta a la oposición de amplios sectores del Congreso, incluidos elementos de su propio partido, el republicano, y de los mismos fabricantes de vehículos.



El Gobierno de Trump se ha impuesto hasta el próximo sábado para anunciar su decisión sobre el aumento de los aranceles a esas importaciones, que ha justificado por razones de seguridad nacional, o si la pospone otros seis meses mientras prosiguen las negociaciones con la Unión Europea y Japón.



Los aranceles han encontrado una fuerte oposición en el Congreso, y la Casa Blanca se ha negado a suministrar al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Chuck Grassle, el informe del Departamento de Comercio que argumenta las mencionadas razones de seguridad nacional.



El informe del Departamento de Comercio aludió a esas mismas razones de seguridad nacional cuando el año pasado impuso tarifas arancelarias sobre las importaciones de acero y aluminio de la UE, China, Canadá, México, Rusia y otros países.



En una comparecencia este miércoles ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias del Senado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno de Trump "está haciendo progresos" para la resolución de los aranceles impuestos a la importación de aluminio y el acero desde México y Canadá.



La Alianza de Fabricantes de Vehículos Automotores de EE.UU. ha señalado que "la imposición de tarifas sobre los vehículos y repuestos importados sería un error con consecuencias significativas", tanto para la industria como para sus trabajadores.



La UE ya ha anunciado que tiene confeccionada una lista de gravámenes que puede imponer a la importación de productos estadounidenses como represalia si Trump aplica su incremento de tarifas a la entrada en EE.UU. de vehículos europeos.



La Comisión Europea ha calculado que un arancel estadounidense del 25% sobre la importación de vehículos añadiría US$ 11.200 dólares al precio de los automóviles europeos en Estados Unidos.



Según CNBC, la cotización de las acciones de Ford y de General Motors han subido tras divulgarse los planes del presidente Donald Trump de postergar por seis meses su decisión sobre gravámenes.



