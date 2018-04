El turismo bate otro récord con 1,5 millones de visitantes

La temporada turística volvió a batir récords en el primer trimestre de este año, ya que mostró un crecimiento tanto en cantidad de visitantes como en dinero que ingresó al país por esta actividad respecto a igual período de 2017 (que ya había sido un máximo histórico), según datos del Ministerio de Turismo divulgados ayer.

Entre enero y marzo ingresaron a Uruguay 1.531.746 visitantes, un 10,2% más que en igual período de 2017. Esos turistas gastaron US$ 1.092,9 millones en el país, un 1,1% más que en el primer trimestre de 2017. Estas cifras no incluyen los visitantes de cruceros ni a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil, sin hacer trámite migratorio.

Un hecho a destacar es que este año, la semana de Turismo fue en marzo, mientras que en 2017 se dio en abril.

"Estamos hablando de una comparación con una temporada récord" por lo que estamos satisfechos, dijo a El País el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberoff.

Por su parte, el gasto promedio por persona fue de US$ 713,50, lo que significó un 8,3% menos que en el primer trimestre de 2017. A su vez, el gasto por día fue de US$ 104,1, una reducción de 4% frente al mismo período que 2017.

"Hay un ajuste" en el gasto por persona, si bien este promedio varía según las distintas nacionalidades, agregó Liberoff.

Un argentino, un hermano.

En 2009 la campaña publicitaria del Ministerio de Turismo era "un turista, un amigo" e iba pasando por diferentes nacionalidades hasta llegar al argentino, donde después de decir "un turista", el locutor hacía una pausa (con música de redoblantes de fondo) y remataba: "...un amigo, un hermano". Es que en ninguna otra actividad, Uruguay depende tanto de Argentina como en el turismo.

En el primer trimestre del año llegaron al país 1.160.495 argentinos, esto es 10,9% más que en igual período de 2017. Los argentinos representaron el 75,8% del total de turistas arribados a Uruguay. "Este crecimiento consolida el registrado en el primer trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016, cuando fue de 24%", indicó el comunicado del ministerio.

A los argentinos, les siguieron los brasileños ya que fueron 137.137 los que arribaron a Uruguay entre enero y marzo, una cifra similar a la del primer trimestre de 2017 (0,2% menos o 241 menos).

"En Brasil habíamos crecido mucho el año pasado y la crisis económica no es que haya pasado totalmente", explicó el subsecretario de Turismo.

A su vez, llegaron 23.411 chilenos en el primer trimestre del año (18% menos que igual período de 2017) y 10.779 paraguayos (31% menos).

Por otro lado, llegaron 47,4% más uruguayos residentes en el exterior para totalizar 89.096 entre enero y marzo.

"El paraguayo está saliendo más de su país y está teniendo más oferta de Estados Unidos y el Caribe" lo que explica ese descenso, indicó el jerarca.

A su vez, de otras nacionalidades arribaron 110.828 turistas en el primer trimestre, 9,8% más que en igual lapso de 2017.

En este caso hubo una "recuperación, a diferencia de la temporada pasada. Para nosotros, Buenos Aires es clave (en atraer turistas de fuera de la región) ya que si Buenos Aires baja, (el rubro) otras nacionalidades se nos afecta y si Buenos Aires crece, como pasó, nosotros crecemos", ejemplificó Liberoff.

Punta del Este lideró.

Tanto en cantidad de turistas como en divisas ingresadas, Punta del Este fue el principal destino en el primer trimestre de 2018. A la península llegaron 385.329 visitantes (25,1% del total), un 6,5% más que en el primer trimestre de 2017. A su vez, esos turistas dejaron US$ 550,2 millones (50,3% del total), un 3,3% menos que en igual período de 2017.

"A veces la capacidad para recibir gente es relativa" y por eso Punta del Este tiene un crecimiento menor que otros destinos, explicó el subsecretario de Turismo.

El segundo destino en importancia en la temporada alta de turismo, fue Montevideo que recibió 249.482 visitantes (16,3% del total), un 4,3% más que en el primer trimestre de 2017. También fue el segundo destino en cuanto a gasto de los turistas con US$ 162,7 millones (14,9% del total), un 3,5% menos que en enero-marzo de 2017.

El "litoral termal" recibió 161.237 turistas (10,5% del total), un 16,4% más que en el primer trimestre de 2017.

Lo siguió la costa de Rocha a la que llegaron 160.192 visitantes (10,4% del total), un 9,2% menos que el primer trimestre de 2017. También bajaron (-9,2%) las divisas que ingresaron a esa zona respecto a la temporada previa, con US$ 104 millones.

Piriápolis fue el destino de mayor crecimiento en términos porcentuales con 29% más turistas que en enero-marzo de 2017, es decir 145.755 visitantes (9,5% del total). Estos, dejaron US$ 127,5 millones, un 29,5% más que en el primer trimestre de 2017.

La Costa de Oro fue el otro destino de gran crecimiento, llegaron 22,9% más turistas que en los primeros tres meses de 2017 con 135.826 visitantes (8,9% del total). En cuanto a divisas, el incremento fue de 29,4% entre una temporada y otra para un total de US$ 62,3 millones.

Estos últimos dos destinos, "han mantenido una política de promoción internacional interesante a lo largo del año pasado", señaló Liberoff.

Alojamiento.

En cuanto al rubro gasto, US$ 386 millones fueron a alojamiento mientras que US$ 291,8 millones se destinaron a alimentación. Estos dos rubros representaron el 62% del gasto total. Los turistas que arribaron a Uruguay en el primer trimestre de 2018 gastaron US$ 136,5 millones en cultura y recreación; US$ 83,3 millones en transporte y US$ 133,2 millones en compras.