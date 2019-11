Turismo: matizan efectos en Uruguay tras nuevo endurecimiento del cepo en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves el Banco Central de Argentina (BCRA) estableció nuevas restricciones que limitan el acceso a dólares a ciudadanos de ese país. Sin embargo, pese a los temores por parte del sector turístico uruguayo, el nuevo endurecimiento del cepo argentino no influirán más de lo que ya se preveía el pasado domingo cuando -a unas horas de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales- el gobierno de Mauricio Macri anunció las nuevas restricciones.

Según indicó a El País, la ministra de Turismo, Liliám Kechichian, desde el gobierno uruguayo “se monitorea” de forma constante la situación argentina y “ni se afirma ni se descarta” que se puedan tomar nuevas medidas para mitigar los efectos en caso de que la situación del país vecino empeore.

Las nuevas limitaciones establecidas por el BCRA implican que los argentinos no puedan retirar en efectivo con su tarjeta de crédito más de US$ 50 por operación en el exterior del país, pero dicho tope es por extracción y no para pagar con el plástico.



Así tanto el uso de tarjetas de débito como de crédito para el resto de los gastos en el exterior sigue estando habilitado.



Este punto es el que más preocupaba a los operadores turísticos uruguayos, dado que la actual campaña de promoción de cara al verano 2020, está centrada en la idea de que los argentinos pueden vacacionar en el país sin necesidad de traer dólares, utilizando su tarjeta de crédito.



“La estrategia es comunicar que no se precisan dólares para viajar a Uruguay”, indicó Kechichian.



Hasta hace poco menos de una semana, los argentinos podían adquirir hasta US$ 10.000 por mes, sin embargo, dicho monto fue limitado a US$ 200.



En concreto, el nuevo endurecimiento del cepo determinado el jueves, impuso nuevas medidas para que las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales bloqueen cinco operaciones:

La participación en “juegos de azar y apuestas de distinto tipo” (lo que es conocido como dólar casino), la transferencia de fondos a cuentas en Proveedores de Servicios de Pago (como PayPal), la transferencia de fondos a cuentas de inversión en administradores de inversiones radicados en el exterior, la realización de operaciones cambiarias en el exterior y, por último, para la adquisición de “criptoactivos en sus distintas modalidades” (como el bitcoin).



Kechichian explicó a El País que con el nuevo fortalecimiento del cepo “no hay un gran impacto” en el turismo uruguayo y que “los argentinos no van a dejar de venir todos”. No obstante, manifestó que “la única limitación” puede estar relacionada con el límite de gasto que cada uno de los turistas tenga en su tarjeta.

Liliam Kechichian, ministra de Turismo. Foto: EFE.

Si bien no descartó tomar nuevas medidas para mitigar efectos negativos si la situación argentina empeora, Kechichian dijo que no adelantará cuáles podrían llegar a ser. “No voy a hacer futurología, veremos qué es lo que sucede. El escenario es muy volátil, por ahora no hay ninguna otra medida”, afirmó.



Entre las acciones ya impulsadas por el Ministerio de Turismo, se encuentra la devolución del IVA, la ampliación a 300 productos en la canasta turística del verano (que no sufrirán aumentos de precio), la devolución del Imesi para combustible cargado en estaciones de frontera y el régimen de tax free, entre otros.



La apuesta fundamental -tanto por parte del gobierno como del sector privado- dada la coyuntura argentina es generar incentivos para el uso de la tarjeta de crédito, y es por esto que los operadores turísticos uruguayos temen que el gobierno argentino obstaculice el uso de tarjetas en el exterior.



“Por ahora solo tenemos acuerdo de promociones con Visa”, indicó la ministra pero mencionó que desde el ministerio siguen trabajando en lograr otros acuerdos con emisoras de tarjetas, “lo que nos va a hacer más competitivos”, opinó.



Sobre este punto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Maldonado-Punta del Este, Javier Sena, dijo a El País que desde el sector el objetivo también es estimular el uso de tarjetas de crédito por parte de argentinos.

Turistas argentinos en Punta del Este. Foto: Darwin Borrelli

Asimismo, mencionó que “hasta el momento” de acuerdo a las cifras de la cámara “no se ha cancelado ningún alquiler ni registrado ningún movimiento negativo” en las operaciones que ya habían concretado los turistas del país vecino.



Pese a esto, Sena relató que desde la cámara solicitan a los propietarios de inmuebles en alquiler que bajen un 15% el precio de la vivienda. “Esto es con el objetivo de compensar todo el desajuste que tenemos con Argentina”, dijo el empresario pero también pidió “que el gobierno uruguayo baje los costos del país”.

Otros mercados.

Sobre la posibilidad de que Uruguay mitigue la caída de visitas de turistas argentinos con viajeros de otros países, Kechichian admitió que “sustituir a los turistas argentinos todavía no es posible”. Sin embargo, dijo que el país ha avanzado en la captación de turistas brasileños, peruanos y colombianos.



En relación a un posible aumento de turistas uruguayos hacia Argentina para aprovechar la diferencia cambiaria, la ministra dijo que “es probable” que crezca la cantidad de viajeros, pero alertó sobre los precios en el vecino país.



“Argentina tiene una inflación de más del 50% por lo que a la diferencia cambiaria hay que matizarla. No todo es tan bello como se lo pinta”, concluyó.