¿En cuáles destinos de la región los turistas gastan más dinero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ciudad de Panamá es, dentro de los diez lugares más visitados de América Latina y el Caribe, donde los turistas gastan más dinero por día. En 2018 los viajeros desembolsaron en promedio unos US$ 232 diarios. Al compararlo con otros destinos, presentó el mayor gasto en la categoría shopping (30%). A su vez, dicho porcentaje es similar al que se reservó para alojamiento (31,9%), según el Índice Global de Ciudades Destino de Mastercard.



El estudio de la Mastercard clasifica 200 ciudades en relación a su número de visitas internacionales y al gasto transfronterizo en 2018. Para su realización tienen en cuenta lo invertido en hospedaje, comida y bebida, shopping, transporte local, servicios locales y otros gastos adicionales.

En el segundo puesto se encuentra Riviera Maya con US$ 164 por día. Un 42% de ese dinero fue destinado a hospedaje. A su vez, en esta zona turística de México los viajeros invirtieron un 20,3% en comida y bebida y el resto del dinero fue para servicios locales (12,6%), shopping (9,6%), otros gastos (8,9%) y transporte local (6,2%).

Cancún, que es el lugar más visitado de América Latina y el Caribe según Mastercard, se colocó en el tercer puesto. De los US$ 146 de gasto diario, un 43,2% fue para alojamiento, convirtiéndose en el destino con mayor porcentaje para ese uso. En cuanto a la comida y la bebida, la proporción reservada es similar a la anterior ciudad mexicana. Lo mismo sucedió con servicios locales (14,2%), shopping (9%), otros gastos (8,7%) y transporte (5%).

La localidad paradisíaca de República Dominicana, Punta Cana, está en el cuarto puesto por solo una diferencia de US$ 10, ya que el gasto diario es de US$ 136. Este sitio tiene como particularidad que presenta el menor porcentaje de gastos en shopping, con un 7,2% dentro de los diez destinos de la región. Otra singularidad es que las personas destinan un porcentaje muy similar a servicios locales (11,7%) y al transporte local (11,3%). A su vez, del dinero que pagan los turistas por día, un 40,6% fue dedicado a hospedaje y un 27,1% a comida y bebida.



En el quinto puesto se colocó Cusco en Perú, ya que sus visitantes gastaron US$ 114 diarios. La ciudad peruana tiene el porcentaje más bajo destinado a alojamiento del ranking con un 26,9%. La comida y la bebida representaron el 28,0%, los servicios locales el 16,1%, shopping el 12,9%, transporte local el 9,7% y otros gastos el 6,5%.