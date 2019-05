Uber cerró con caída su primer día en la bolsa de Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estreno de Uber en Wall Street era una de las operaciones más esperadas este año y terminó arrancando de manera convulsa y con pérdidas del 7,56% hasta los US$ 41,60 por acción, afectado por el descalabro bursátil de su rival Lyft (ha perdido un 23% desde su apertura bursátil a fines de marzo) y la incertidumbre comercial entre China y Estados Unidos.

Uber debutó por debajo del precio que estableció ayer para su salida a bolsa (US$ 45) y se mantuvo con pérdidas a lo largo de la jornada, remontando levemente hasta superar los US$ 44, pero deslizándose nuevamente conforme se acercaba el cierre de la sesión.



La pobre respuesta del mercado ocurre en un contexto de mayor tensión comercial entre Estados Unidos y China, y un mayor escepticismo entre los inversores sobre la capacidad de la compañía para volverse rentable pronto.



El presidente ejecutivo, Dara Khosrowshahi, y un equipo de ejecutivos de Uber estuvieron en el parqué de la Bolsa de Nueva York para marcar el inicio de las cotizaciones. También participó el cofundador y exCEO, Travis Kalanick, quien renunció en 2017 bajo presión de los inversionistas.

Los días previos a la salida a bolsa se vieron empañados por varios obstáculos, que incluyeron más regulaciones en varios países y disputas con conductores por los salarios. La valuación de Uber es casi un tercio menor de los hasta US$ 120.000 millones que banqueros de inversión proyectaron el año pasado.



La demanda por las acciones de Uber superó a la oferta, pero la compañía las colocó a un valor más bajo para evitar repetir los problemas de Lyft, que cerró el día del debut en un nivel alto, pero que luego cayó con fuerza en las cotizaciones.



Uber también quiso acoger a grandes fondos mutuos, que a diferencia de los fondos de cobertura colocan órdenes a un menor precio.



Uber perdió US$ 3.030 millones en 2018 por operaciones y reportó una pérdida neta atribuible a la compañía para el primer trimestre de 2019 de alrededor de US$ 1.000 millones, sobre ingresos de unos US$ 3.000 millones.



Con información de EFE y Reuters.