Uber se expande al comprar la aplicación de reparto de comida Postmates

Uber anunció este lunes que comprará la aplicación de reparto de comida Postmates por US$ 2.650 millones para impulsar su división de entrega de menús, en un momento en que el resto de sus actividades acusan el golpe de la pandemia.

El grupo busca diversificar sus actividades y hacer frente a la creciente demanda de servicios de entrega de comida durante la pandemia.



En un comunicado, Uber destacó que Postmates es un "pionero" del sector de la entrega de comida a domicilio que tiene "sólidas relaciones con restaurantes pequeños y medianos" y que "complementará" a su propio negocio de entregas a domicilio, Uber Eats.



Al comprar Postmates, que es la cuarta empresa más grande del sector de la entrega de comida a domicilio en EE.UU., Uber refuerza la posición de Uber Eats, que ha estado ganando tracción frente al servicio clásico de transporte de personas durante la crisis del COVID-19.



"A medida que más gente y más restaurantes usan nuestros servicios, las reservas del segundo trimestre en Uber Eats han subido más del 100 % interanual. Estamos encantados de acoger a Postmates en la familia Uber para innovar juntos y dar mejores experiencias a los consumidores, a los repartidores y a los negocios en todo el país", explicó el máximo ejecutivo, Dara Khosrowshahi.



Uber registró una pérdida de US$ 2.900 millones en el primer trimestre y en mayo despidió a un cuarto de su plantilla debido a los efectos de la crisis por el COVID-19.



Uber proyecta que las dos aplicaciones sigan funcionando de forma separada, ya que son actividades complementarias, con zonas geográficas diferentes y clientelas específicas.



Esta transacción todavía debe recibir el visto bueno de las autoridades estadounidenses, especialmente del regulador de la competencia, pero ambas empresas esperan concluir el trato en el primer trimestre de 2021.



Este año, Uber trató sin éxito de hacerse con Grubhub, otra empresa del sector, pero su oferta fue superada por Just Eat, que terminó pagando más de US$ 7.000 millones por la operación.



Por su parte, Postmates llevaba negociando con posibles compradores desde al menos el año pasado y, en paralelo, había estado planeando una salida a bolsa.