Uber ofrecerá servicio de helicópteros entre Manhattan y JFK a partir de mañana 

La compañía pone en marcha sus "Uber Copter" a través de la división Uber Elevate, una rama que puso en marcha hace tres años para explorar las posibilidades del transporte aéreo compartido y que estará disponible para sus miembros con estatus de platino y diamante.



Uber aseguró hace unas semanas que el precio del servicio puede variar conforme a la demanda, al igual que su división terrestre. El trayecto conectará Manhattan con uno de los aeropuertos que dan servicio a la ciudad, el John F. Kennedy, con un precio por vuelo de entre US$ 200 y US$ 225.



Uber Copter, además del trayecto aéreo, incluirá una carrera en auto desde el hogar del cliente a un helipuerto en la zona baja de la isla, desde donde se tomará el helicóptero en un recorrido de ocho minutos de duración.



"Este es un viaje que muchos viajeros hacen a diario y vemos la oportunidad de ahorrarles una gran cantidad de tiempo", dijo recientemente el responsable de Uber Elevate, Eric Allison.



En total, el recorrido -incluyendo la parte terrestre- podría alcanzar la media hora de duración, frente a la hora larga (incluso dos) que puede tomar el servicio por carretera, o en otros medios de transporte como los trenes o el metro.



Los helicópteros, con dos pilotos de tripulación, pueden dar servicio hasta a cinco personas.



El servicio de helicóptero no es la primera aventura de Uber en el campo aéreo, puesto que en Dubái ya ofrece excursiones de turismo: 12 minutos de vuelo por US$ 142.



Sin embargo, los "ubercópteros" despegarán apenas un mes después del accidente mortal en el que un piloto perdido por la niebla que cubría la ciudad impactó su aeronave contra un rascacielos junto a Times Square.



Ya entonces varios cargos políticos, como el portavoz del Consejo Municipal, Corey Johnson, cuestionaron la conveniencia de llenar de taxis el espacio aéreo: "¿Es eso realmente necesario? ¿Es seguro?", se preguntó.



En Manhattan está prohibido instalar helipuertos en las azoteas de los inmuebles después de que en 1977 un aparato se estrellara en un edificio y causara la muerte de cinco personas, por lo que estos vehículos aéreos recurren a instalaciones en las orillas del río Este y del río Hudson, que bañan la ciudad.



