Uber pierde U$S 1.012 millones en primer trimestre de 2019

Uber perdió US$ 1.012 millones en el primer trimestre de 2019, frente a los U$S 3.748 millones que ganó entre enero y marzo de 2018 y a pesar de un aumento del 41% de los ingresos brutos por reservas.



La compañía de San Francisco (California, EE.UU) reportó una pérdida por acción de 2,26 dólares, con una facturación de U$S 3.099 millones, un 20% más interanual.



Sin embargo, Uber cuenta con 93 millones de usuarios mensuales activos, un 33% más respecto al mismo periodo del año anterior, y realizó 1.550 millones de viajes hasta el 31 de marzo, un 36 % más.



En base a EFE