UE atenta pero sin temor ante avances de China en la región

China es un competidor y un inversor más en Latinoamérica desde la perspectiva de la Unión Europea (UE), por lo que no causa "preocupación" a sus miembros la penetración en el mercado latinoamericano, afirmó el representante en Panamá del bloque europeo, el italiano Giovanni Di Girolamo.

"Es un hecho histórico natural que se da de un país muy grande con una civilización muy antigua que simplemente está retomando el papel que históricamente tuvo en la economía mundial gracias a este proceso de modernización que tiene", reconoció el portavoz de la UE.

Di Girolamo indicó que la renovada presencia china en Latinoamérica es vista por la UE "con interés porque evidentemente es un gran ac- tor económico, pero no hay preocupaciones particulares, simplemente son empresas nuevas que vienen, que pue- den competir con las europeas, que pueden asociarse y lo miramos con interés, no hay un tema particular de preocupación".

"La decisión de cada país de tener relación con China es soberana, los países europeos tienen relaciones desde los años 70 y hay empresas europeas que operan en China y cualquier país que venga a la región con ideas, con capitales, con inversión, puede contribuir al desarrollo de la región en el marco de un mercado ordenado y abierto", indicó el representante diplomático.

Sostuvo que en un mundo globalizado "quien cree en el libre comercio, quien cree en competir, tiene que aceptar el hecho que puede tener competidores y esto tiene que estimularnos (a los europeos), a adaptarnos a ofrecer productos, calificaciones o formas de cooperación a los países latinoamericanos que nos ayuden a preservar y hasta idealmente fortalecer las posiciones comunes".

Di Girolamo advirtió que el desarrollo "no es un juego que es una suma cero, no es simplemente lo que yo gano se lo quito a alguien más, es crear más riqueza y eso crea más oportunidades". "Y en los próximos 20 años casi mil millones de personas ingresarán a la clase media en el mundo, lo que evidentemente pone desafíos ecológicos, ambientales, sin embargo, es una oportunidad porque abre mercados nuevos", acotó.

El diplomático enfatizó que "hay que ver ese proceso de manera positiva, hay que aceptar el hecho que hay más competidores, que hay más riqueza y eso se puede compartir y aprovechar de la situación nueva adaptándose. Es lo correcto para evitar volver a rivalidades económicas que después inevitablemente se transforman en rivalidades políticas".

El italiano resaltó que "Latinoamérica está de moda porque es una región rica, con más potencial, por los recursos naturales, la variedad cultural, la energía, la gente joven, en máxima parte está en paz, ha logrado mucho progreso desde los 80, y sería raro que no vinieran" los chinos.