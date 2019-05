UE ve renovado compromiso de Brasil con Mercosur pero evita dar fecha acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, consideró este lunes que Brasil mantiene un "renovado compromiso" con la negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, aunque no quiso aventurarse a dar una fecha para cerrar el pacto.

"Soy una persona optimista, pero en los últimos dos años, cada vez que he dicho algo sobre Mercosur, sobre que casi está, casi está...", comentó Malmström en referencia a que, después, no se ha conseguido cerrar el acuerdo.



"Evitaré dar una fecha, pero hemos hecho muchos progresos últimamente y ha habido un renovado compromiso por parte del Gobierno de Brasil en muchos de los asuntos que eran difíciles", dijo Malmström en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Comercio comunitarios.

La comisaria se refirió así a las dudas que había sembrado el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre la negociación, después de criticar los acuerdos de libre comercio.



Sobre los puntos que quedan pendientes, afirmó que "en todas las negociaciones, y especialmente en la que tenemos con los países del Mercosur, la agricultura es el asunto más difícil para ambas partes".



Para la UE, recordó, uno de los asuntos sensibles es la protección de las indicaciones geográficas, donde dijo que "llevamos un buen paso" a pesar de que "todavía hay asuntos por resolver", así como el acceso a los mercados agrícolas.

Por lo que se refiere a la modernización del acuerdo de libre comercio entre la UE y México, Malmström señaló que "estamos cercanos a la firma" aunque aún hay "algunos asuntos técnicos que faltan en el apartado de licitaciones públicas".



Aseguró que México está trabajando sobre ese punto y confió en tener el acuerdo antes de que concluya el mandato de esta Comisión Europea, el próximo 31 de octubre.



Al mismo tiempo, dijo que también se han producido "progresos" en la negociación del acuerdo comercial con Chile.



Otro asunto que trataron los ministros fue la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, para la que la Comisión ya cuenta con un mandato aprobado por los Veintiocho.



"Abordamos la relación (con EEUU) en su totalidad", dijo Malmström, quien afirmó que "estamos listos para empezar a negociar" sobre tarifas industriales aunque "parece que ellos no".



Los europeos celebraron que el Gobierno estadounidense haya pospuesto su decisión de imponer aranceles a sus vehículos y la comisaria subrayó que "no consideramos las exportaciones como una amenaza de seguridad".



"No hay ninguna posibilidad en absoluto de incluir la agricultura en estas negociaciones. El Consejo ha sido muy claro sobre ello", puntualizó.



En cuanto a las negociaciones sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), alertó de que "el tiempo se acaba" para renovar el órgano de apelación, última instancia en las disputas comerciales entre sus miembros, cuyas decisiones tienen poder vinculante.



Está formado por siete jueces pero EE.UU. veta desde 2017 el nombramiento de nuevos miembros, por lo que actualmente se reduce a tres, el mínimo exigido para que siga funcionado, y el próximo 10 de diciembre termina el mandato de ocho años para dos de ellos.



Malmström reconoció su "preocupación" por el asunto y abrió la posibilidad a soluciones "interinas, temporales", para proteger los intereses europeos.