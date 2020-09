Unión Europea: un mercado de 446 millones de consumidores disponible para Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión Europea (UE) es el mayor bloque comercial del planeta. Además, es el principal exportador mundial de productos manufacturados y servicios, y el mayor mercado de importación para más de 100 países. Tiene más de 446 millones de consumidores y un PIB que estuvo en constante crecimiento hasta 2019, cuando alcanzó un valor de 16 billones de euros. Por lo tanto, se trata de un atractivo destino para las exportaciones uruguayas.

Actualmente el 11% de las exportaciones de nuestro país hacia Europa son concretadas por mipymes, según explicó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, durante el lanzamiento de Inspyrame UE.



El proyecto liderado por la Eurocámara y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, cofinanciado por la UE busca preparar las organizaciones de nuestro país para ingresar a ese mercado, considerando en particular las oportunidades vinculadas al acuerdo entre ese bloque y el Mercosur.



“Si bien el mismo aún no ha sido ratificado, es de vital importancia que las empresas de nuestro país desarrollen una vocación exportadora hacia este bloque comercial, donde actualmente ya tenemos significativas ventajas competitivas, no sólo para productos sino también para servicios”, explicó Luis Martínez, Presidente de la Eurocámara Uruguay.

Luis Martínez, presidente de la Eurocámara Uruguay. Foto: Captura.

La UE desarrolla una política comercial muy abierta y con una clara apuesta por el libre comercio. Asimismo, se trata de una política específica que se adapta a las características de cada país con quien la lleva acabo, de forma que sus acuerdos nunca son iguales. Existe una clara presencia de la UE en América Latina (todos los países tienen acuerdos excepto Bolivia y Venezuela) a través de acuerdos comerciales que han supuesto amplios beneficios para los países que forman parte de ellos.



Cuando el acuerdo UE-Mercorur sea ratificado, ambos bloques otorgarán concesiones desgravando el ingreso de productos de países de la otra parte. Esto genera grandes expectativas para nuestra oferta exportable, ya que algunos productos uruguayos que podrían beneficiarse en primera instancia con eliminación de aranceles son la pesca, cueros, subproductos cárnicos, manzanas, legumbres, soja, entre otros.



Talleres sin costo.

En tal sentido, el 17 de setiembre se dieron inicio los talleres gratuitos para empresas interesadas en comercializar con la Unión Europea, los cuales permiten a los interesados acceder a la información y herramientas exclusivas para ingresar a este mercado.



La formación fue transmitida vía streaming, maximizando su alcance a todo el territorio nacional. Uno de los principales desafíos de este proyecto es promover el empleo en todo el país. Más de 150 participantes se hicieron presentes en la emisión online a los cuales se sumaron los interesados que accedieron al contenido mediante el video on demand publicado por El País.



Filipe Vasconcelos, presidente de la Cámara de Comercio Portugal-Atlántico Sur. Foto: Captura.

Oportunidades para empresas uruguayas.

Para Luis Martínez, uno de los principales paradigmas a derribar es que las empresas uruguayas no tienen escala suficiente para ingresar al mercado europeo. “Sin duda nuestro país tiene dificultades para competir por precio, ese no debería ser nuestro foco. Obviamente debemos ser competitivos, lo que es muy diferente a trabajar exclusivamente en una estrategia de precio. Incluso, es muy interesante pensar en la oportunidad de los productos uruguayos como parte de la cadena de valor de la UE. De esta forma, seguramente se reducen las complejidades en cuanto a registros, permisos y certificaciones, y se puede ingresar en este mercado de una forma mucho más rápida”, explicó.



Por otra parte, destacó que el bloque ya está abierto para que los servicios uruguayos puedan ser vendidos allí. “Hablamos de servicios financieros, audiovisuales, consultoría, diseño y obviamente todo lo vinculado a la industria del software y las TICS. Entonces, debemos cambiar el foco y no pensar solo en commodities o productos tradicionales, sino pensar con mente abierta porque hay mucho por hacer. Esta capacitación apuesta justamente a compartir estas herramientas que permitirán a los uruguayos vender en Europa”, agregó Martínez.



“Más allá de permitir y alentar el libre comercio entre sus 27 estados miembros, la UE está comprometida con la liberalización del comercio mundial más allá de sus fronteras”, explicó Carlos Vivar, director de la Eurocámara Uruguay y responsable del proyecto Inspyrame UE. Con 43 acuerdos comerciales vigentes con 77 países alrededor del mundo y muchos otros en proceso, se trata de una de las economías más abiertas del mundo, lo cual ofrece enormes oportunidades para el intercambio comercial de bienes y servicios.



Carlos Vivar, director de la Eurocámara Uruguay y responsable del proyecto Inspyrame UE. Foto: Captura.

El ejemplo de Portugal.

El profesor Filipe Vasconcelos, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra (Portugal), fue otro de los expositores de este primer taller. El experto señaló que para múltiples países comerciar con la UE ha supuesto aumentar sus relaciones comerciales, adaptar su tejido productivo a mayor innovación e ingreso de nuevas tecnologías, permitiendo a las empresas ser más competitivas y productivas en el mercado nacional e internacional.



Vasconcelos es, además, presidente de la Cámara de Comercio Portugal-Atlántico Sur. Por lo cual, estableció un interesante paralelismo entre Portugal y Uruguay. Ambos son países “pequeños” dentro de grandes bloques comerciales, pero con enormes oportunidades debido a la gran presencia de mipymes que tienen la capacidad de recalificarse muy rápidamente y ganar competitividad.



Presentó varios ejemplos de su país, donde la apertura económica aceleró la transformación de estas empresas para captar nuevos clientes y mercados. “Las pequeñas empresas portuguesas entendieron rápidamente que sus oportunidades comerciales estaban en el exterior y se adaptaron velozmente para salir a conquistar estos mercados. Es lo mismo que podrían hacer las mipymes uruguayas”, señaló Vasconcelos.



Otro diferencial a favor de las empresas de Uruguay es la similitud del perfil de consumidores de Europa y nuestro país. Si bien la diversidad está presente en ese continente y no permite definir un prototipo único de consumidor, “resultan evidentes las similitudes con Uruguay, y eso es una enorme oportunidad”, respondió Vasconcelos ante las consultas del público.



Damian Kamiski, jefe de la sección Economía y Comercio en la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Foto: Captura.

Nueva política comercial.

Por su parte Damian Kamiski, jefe de la sección Economía y Comercio en la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, destacó que tras muchos años desarrollando su política comercial, la UE está en un proceso de revisión y análisis de la misma a fin de adaptarla a las necesidades actuales del mundo.



De esta forma, temas como la sostenibilidad y digitalización pasaron a ser considerados pilares fundamentales de dichas políticas. “Desde la UE reconocemos los avances que Uruguay ha tenido en materia medioambiental y de sostenibilidad” como un ejemplo a tener en cuenta y a replicar por parte de otros países.



Esto ofrece a nuestro país un diferencial fundamental a la hora de buscar nuevos mercados, en particular en la UE, donde el Acuerdo de Paris, entre otros, determinan las líneas de acción en materia medioambiental para los próximos años.



Consultado por los participantes sobre el estado de situación del acuerdo Mercosur-UE, Kaminski señaló que si bien el mismo se encuentra en proceso de revisión, augura que pronto inicie la fase de traducción y se continúe avanzando en el proceso de ratificación.



Próximos talleres.

Con el objetivo de continuar facilitando información y documentación que permita a las empresas uruguayas comenzar a exportar a la UE, el taller del 1º de octubre se denominará Comercio y Desarrollo Sostenible. Se atenderán los aspectos vinculados a la normativa existente en materia medioambiental, social y laboral.



Las inscripciones son sin cargo en inspyrameue.uy



Destacadas organizaciones internacionales presentes en Uruguay como las firmas MAZARS y SODEXO impulsan la realización de estos talleres, aportando además su expertise en soluciones para Mipymes.