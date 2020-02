Uriarte: colonos no deben estar forzados a vivir en las tierras si "cumplen obligaciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hizo referencia este martes a la polémica de si los colonos deben vivir o no en los predios que les son adjudicados por el Instituto Nacional de Colonización (INC).



En rueda de prensa luego de un encuentro con colonos, expresó que cree que "permitirle el acceso a la tierra no tiene que estar obligado (a que resida allí) en la medida en que cumpla con sus obligaciones". Hoy el colono está obligado a vivir en la tierra que le fue adjudicada.



El ministro electo también habló sobre los desalojos que se producen en estos predios y comentó que "cada situación merece un análisis particular". A su vez, dijo que no pueden "ser injustos".



Consultado sobre si las tierras que están adjudicadas por Colonización son rentables, respondió: "Hay algunas que son rentables y hay muchas que, por escala económica, no lo son". Sin embargo, aclaró que "hay muchas circunstancias y no se puede generalizar".



En relación a los planes del gobierno electo con el INC comentó que lo buscarán "fortalecer en el sentido de que cumpla de una mejor forma su función: darle acceso a la tierra a aquellos que no tienen la suerte de nacer en un entorno que se los permita".



En la reunión de este martes los colonos le propusieron un nombre para el directorio del INC. El hombre nominado es Andrés Briosso, productor lechero de Colonia, según explicó Mario Thedy, colono, en rueda de prensa.



Sobre la propuesta Uriarte dijo: "Creo que este es el proceso natural que tiene que ocurrir, que los propios representados elijan a sus representantes y que haya una buena comunicación entre ambos".



En la misma línea comentó que está "de acuerdo con recibir las propuestas para que después el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la última palabra, decida".