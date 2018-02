Ursec y Defensa del Consumidor reunidos por Antel

Autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones (Ursec) se reunieron esta semana con el encargado del Área de Defensa de la Consumidor, Álvaro Fuentes, por las denuncias que esa dependencia recibió por las modificaciones en los contratos de telefonía celular de Antel.

La Ursec es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que tiene como cometido regular, controlar y promover las actividades de telecomunicación, mientras que Defensa del Consumidor es un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de constatar que las relaciones de consumo se ajusten al orden jurídico vigente.

Esta última recibió unas 2.000 denuncias de clientes de Antel por los cambios en los contratos que empezaron a regir desde principio de año, informó días atrás Telenoche.

La directora de la Ursec en representación de la oposición (Partido Nacional), Silvana Olivera, informó a El País que en los próximos días el área perteneciente al MEF enviará las denuncias recibidas para que sean analizadas por el área jurídica. Del encuentro participaron además de Fuentes y Olivera, el presidente de la Ursec, Gabriel Lombide.

"Vamos a ver todas las denuncias y resolveremos en función del análisis que se haga", señaló Olivera. Explicó que la Ursec en su rol de regulador "podría si entendiera que se está violando la Ley de Defensa del Consumidor al modificar de manera unilateral los contratos, desde exigir que se vuelva a la situación anterior para todos los tipos de contrato hasta proponer alguna sanción".

Cualquier resolución en alguno de estos sentidos deberá ser aprobada por el directorio de la Ursec, integrado por Lombide, Olivera y el otro director, Nicolás Cendoya.

La representante de la oposición en el organismo de control sostuvo que "hubo un problema de comunicación al público" por parte de Antel, ya que "no era lo más adecuado hacer los cambios (en los contratos) un 1° de enero, cuando no es fácil consultar" para los clientes. Pero aclaró que sobre el fondo del asunto, que es si hubo una violación o no de la Ley de Defensa del Consumidor, aún no se puede pronunciar hasta no "ver las denuncias y reclamos" que hicieron los usuarios del servicio.

Luego de la polémica generada por la modificación en los contratos, Antel sostuvo que los cambios eran en beneficio del cliente y permitió que quienes así lo prefirieran, volvieran a su antiguo contrato.