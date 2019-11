La Ursec resuelve en reclamo por uso de POS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) abrió el primer ámbito de mediación para la fijación del precio por uso de redes administradoras de POS (sigla en inglés de point of sale, el aparato por el que pasa la tarjeta de crédito o débito o dinero electrónico para efectuar una compra).

Se trata de “un planteo de desacuerdo de interconexión formulado por una empresa administradora de redes con relación a un adquirente y al procedimiento de fijación del precio”, indicó la Ursec.



El reclamo fue planteado por la empresa de POS Scanntech a la firma Visanet (propiedad de los bancos Itaú, Scotiabank y Santander, entre otros).



Según la Ursec “fueron citados todos los actores de los dos mercados, a fin de brindar las máximas garantías a todos los potenciales afectados por la resolución a adoptarse”.

Según la ley de Inclusión Financiera, la Ursec “establecerá los criterios para controlar la efectiva aplicación” de las reglas de interoperabilidad de las redes “promoviendo y defendiendo la competencia, la eficiencia económica y el desarrollo del mercado”.

Además, señala que “las tarifas de interconexión (lo que cobra cada red de POS a la tarjeta por pasarla) deberán establecerse de común acuerdo entre las partes” y “en caso de no existir acuerdo, e independientemente de quien haya solicitado la interconexión, la Ursec establecerá las tarifas a abonar por el adquirente, contemplando la preservación de los referidos principios, los diversos componentes de costos de los actores intervinientes y teniendo en consideración las tarifas vigentes para servicios equivalentes en el mercado local, así como en otros mercados comparables”.



La interoperabilidad de las redes de POS fue un problema que buscó corregir la ley de Inclusión Financiera.



El coordinador de este programa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, ha explicado en reiteradas ocasiones que previo a la ley existía en Uruguay un mercado “sin interoperabilidad”. Eso implicaba que las tarjetas más chicas no podían pasar por las redes de POS dominantes y con mayor presencia en el mercado y, las tarjetas más grandes no permitían que sus tarjetas pasaran por las redes chicas”.