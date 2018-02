Uruguay fue clave en las ganancias de Grupo Éxito

La utilidad neta de Almacenes Éxito, la mayor cadena minorista de Colombia, creció en más de cinco veces a 217.713 millones de pesos colombianos (US$ 75,6 millones) en 2017 respecto a la cifra del año previo, impulsada por sus operaciones en Brasil y Uruguay.

La empresa —controlada por el gigante francés Casino— es propietaria del 100% de Spice Investment Mercosur, firma que posee el 62,49% de Supermercados Disco y el 100% de Devoto y Geant (ese conglomerado se denomina Grupo Disco).

"Las ventas del Grupo Disco crecieron 7,7% en moneda local, cifra superior a la de la inflación de 6,55%" y registró "un sólido margen Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) recurrente de 7,8% en pesos colombianos", señaló Éxito en su informe de cierre de ejercicio 2017 presentado a la Superintendencia Financiera de Colombia.

En 2017 las operaciones en Uruguay tuvieron ingresos por venta de bienes por el equivalente a US$ 867,8 millones, con un "margen comercial" de US$ 297,3 millones. A su vez, el total de gastos recurrentes alcanzó al equivalente a US$ 236,9 millones.

Por su parte, el retorno sobre la inversión en Uruguay fue de US$ 60,4 millones y el Ebitda recurrente de US$ 68,7 millones.

"El market share (de Grupo Disco) continuó creciendo y alcanzó el 45%", expresó en el informe.

"En este país, se destaca la expansión del formato de proximidad con nueve aperturas en el año, para un total de 33 Devoto Express" y así consolidó "el liderazgo del mercado en este formato", agregó Almacenes Éxito.

La empresa colombiana cerró 2017 con 1.573 supermercados/almacenes, de los cuales 574 están en Colombia, 882 en Brasil, 88 en Uruguay y 29 en Argentina.

Diversificación.

"En 2017 se fortaleció la estrategia de diversificación del Grupo Éxito, gracias a la recuperación progresiva de las economías brasileña y argentina, mitigando un contexto retador para la operación en Colombia", indicó la empresa en el informe.

"En materia de sinergias, se alcanzaron los US$ 100 millones de aporte al Ebitda, gracias a las 28 iniciativas implementadas como parte del proceso de integración entre los países donde el Grupo Éxito tiene presencia. Estos resultados excedieron sustancialmente la meta inicialmente trazada para 2017", expresó.

Dentro de esas sinergias hay dos que tienen que ver con Uruguay. Por un lado el "modelo fresh market" ("oferta de productos frescos de alto valor") donde "la marca Disco es líder y pionera" en la región. Este modelo "cerró 2017 con 16 tiendas en operación: nueve en Uruguay, cinco Pão de Açúcar en Brasil, un Carulla en Colombia y un Libertad en Argentina", informó.

La otra sinergia vinculada a Uruguay es "la expansión de Devoto Express, inspirado en Colombia", añadió.

El Ebitda de todo el grupo alcanzó a US$ 1.212,5 millones, un 24,4% más que en 2016 y un margen de 6,4%. Eso se dio por "los esfuerzos de optimización operacional en todos los países donde el grupo tiene presencia y gracias a que en Brasil se experimentó una mejora operacional impulsada por la dinámica comercial del negocio de alimentos, principalmente del formato Cash and Carry con la marca Assaí; y a un margen de Ebitda destacado de 7,8% de la operación en Uruguay" (por encima del que obtuvo el grupo consolidado), explicó la empresa en el reporte.

"Confiamos en las expectativas de mejoramiento en la dinámica económica en los cuatro países donde tenemos presencia comercial", afirmó Carlos Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente de Grupo Éxito. "Tenemos grandes oportunidades de acrecentar la monetización de nuestros activos con el negocio inmobiliario en Colombia y Argentina", agregó.