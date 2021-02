Uruguay exportó lácteos por US$ 60 millones en enero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones de lácteos totalizaron US$ 58,9 millones en enero, lo que implicó un 2% menos en comparación a lo comercializado en enero del año anterior, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

La baja en las exportaciones de enero se explica por menores ventas de queso y leche en polvo entera aunque los precios se mantuvieron, mientras que las ventas de manteca y leche en polvo descremada registraron un aumento en la facturación con mayor colocación.

De acuerdo al informe detallado del Inale, en el primer mes del año los productos que registraron mejoras en la facturación fueron manteca, con un aumento del 251% y leche en polvo descremada con un incremento del 24%.



De forma contraria, la leche en polvo entera y el queso registraron caídas del 3% y 17%, respectivamente, en comparación con el valor que habían registrado en enero del año 2020.

Si se analizan los datos en función a los volúmenes vendidos, en enero la manteca registró un crecimiento del 344% en sus colocaciones por un total de 914 toneladas, mientras que las ventas de leche en polvo descremada crecieron 23% al registrar ventas por 1.588 toneladas.



En tanto, las colocaciones de queso cayeron un 17% interanual al registrar ventas por 2.219 toneladas y la comercialización de leche en polvo entera descendió 2% con 12.615 toneladas vendidas.

Al comparar el precio recibidos por los productos en enero de este año con el de diciembre del año pasado, los que registraron una mejora fueron la manteca (creció 9%), la leche en polvo entera (3%) y la leche en polvo descremada (2%).



Según el informe de Inale, frente a los precios promedio recibidos por los productos exportados en enero 2021 respecto a los de un año atrás, “casi todos los productos obtuvieron un precio similar”, con excepción de la manteca que tuvo una caída del 21%.



En relación al precio promedio recibido por la leche en polvo entera comercializada por Uruguay, este aumentó 3% frente a diciembre del 2020, con un valor de US$ 3.168 por tonelada.

En tanto, el precio de exportación del mismo producto pero de Oceanía también registró una mejora del 6% al alcanzar un valor de US$ 3.338 por tonelada, mientras que en Europa el aumento fue del 2% al alcanzar un precio promedio de US$ 3.419 la tonelada.



En lo que refiere al precio promedio de los quesos exportados por Uruguay, este registró un descenso del 7% frente al de diciembre al ubicarse en US$ 3.778 por tonelada. Mientras que el precio recibido por Oceanía creció 6% con un valor de US$ 4.063 por tonelada.