Uruguay importó US$ 417 millones en bienes de lujo

En 2017 los uruguayos compraron más bienes de lujo (aquellos que la Dirección Nacional de Aduanas califica como "suntuarios") que el año previo.

Durante el año que acaba de terminar se registró un salto en términos interanuales de 26,2% en la importación de este tipo de productos, de acuerdo a información proporcionada por Uruguay XXI. En total, se adquirieron US$ 417 millones de este tipo de bienes.

Esto marca un repunte tras un 2016 a la baja en este terreno. Un año antes, Uruguay había comprado en el exterior US$ 330,4 millones de este tipo de bienes. Este número había marcado una contracción de 13,1% en comparación con el monto total de importaciones del año 2015, cuando los artículos de lujo habían sumado compras fuera de fronteras por US$ 380,3 millones.

¿Cuáles son las categorías de productos suntuarios que define Aduanas? Artículos de joyería y sus partes, automóviles, aeronaves (entre otros, helicópteros y aviones), yates y otras embarcaciones, y ciertos tipos de relojes de pulsera.

Más allá de que a nivel general las importaciones crecieron el año pasado si se lo compara con el anterior, tres de estas cinco categorías mostraron retracciones frente a 2016.

En el caso de las aeronaves, el año pasado la importación fue de US$ 2,4 millones, mientras que un año antes había ascendido a US$ 2,9 millones. Si se mira qué pasó con los yates y otros tipos de embarcaciones, las cifras pasaron de US$ 1,78 millones en 2016 a US$ 1,71 millones el año pasado; una caída leve, pero caída al fin. Finalmente, en los relojes se observó un descenso que hizo que su importación cayera de los US$ 108.426 registrados en 2016 a US$ 60.950 pasados 12 meses.

Dentro de las categorías que sí tuvieron un incremento interanual en 2017 aparecen las importaciones de artículos de joyería —tuvieron una leve suba, de US$ 3,4 millones a US$ 3,46 millones el año pasado— y las de "automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas". Éstas importaciones, por su participación preponderante dentro del total de productos suntuarios adquiridos, fueron las que explicaron el crecimiento general de estas compras en 2017. En particular, estas compras al exterior llegaron a US$ 409,3 millones el año pasado, cuando en 2016 habían sido US$ 322,1 millones.

Así, la importación de automóviles de turismo y demás tuvieron una expansión en el año de 27%. Se trata de una recuperación frente a lo experimentado en 2016, cuando las compras de estos productos habían descendido 13% frente a lo registrado en 2015.

El año pasado el dólar "incentivó" la compra de productos importados: en promedio se cotizó 4,76% por debajo del valor que había tenido en 2016. Así, mientras ese año el billete verde en promedio estuvo en $ 30,084, un año después se colocó en $ 28,653.

Origen.

Los datos proporcionados por Uruguay XXI también permiten conocer cuál fue el origen de estas mercaderías en función de qué categoría se trate.

En el caso de los artículos de joyería, Italia fue el país desde donde se importó la mayoría de lo que los uruguayos compraron durante el año pasado con US$ 853.481. Le siguió Colombia con US$ 496.019 y Estados Unidos con US$ 395.405.

Los automóviles, en tanto, llegaron al país principalmente desde Brasil, país que colocó en Uruguay productos de este tipo por US$ 211,1 millones en 2017. México (US$ 46,1 millones, país con el que Uruguay tiene un Tratado de Libre Comercio) e India (US$ 29,3 millones) completaron el podio. En tanto, con ventas por US$ 25,8 millones, China se ubicó en el cuarto lugar dentro del ranking de principales proveedores de estos productos. El gigante asiático había sabido ocupar años atrás los primeros puestos en este terreno.

La categoría aeronaves, por su parte, tuvo como principal mercado de origen a Estados Unidos, que concentró US$ 1,1 millones de los US$ 2,4 millones que se importaron de bienes de esta naturaleza en 2017. China, con US$ 669.535, quedó en el segundo escalón.

Los yates y otras embarcaciones que se trajeron desde el exterior en 2017 llegaron, principalmente, también desde ese país norteamericano: Estados Unidos explicó US$ 469.240 de las importaciones totales en esta categoría.

Finalmente, China envió el grueso de los relojes de pulsera que Uruguay importó el año pasado, con ventas por un total de US$ 52.768.

El comercio exterior durante el 2017

La semana pasada se conoció cuál había sido el desempeño de las importaciones el año pasado. Durante ese periodo Uruguay compró al exterior bienes por un total de US$ US$ 7.395 millones, según la información que divulgó Uruguay XXI. Esto es un aumento en términos interanuales de 1,4%. Esta cifra no contempla las compras que el país hizo de petróleo y derivados.

Los principales productos importados durante el año pasado fueron los vehículos, la vestimenta y el calzado, los plásticos, los teléfonos celulares y los productos farmacéuticos.

China fue el origen del 23% de los bienes que Uruguay importó el año pasado, y las compras desde ese origen crecieron 11% en comparación con 2016. El informe de Uruguay XXI destaca en el caso de este país las ventas de vestimenta, teléfonos, sustancias químicas, computadoras, insumos para energía solar, plásticos y sus manufacturas, autopartes y vehículos.

Brasil, en tanto, se ubicó en el segundo lugar, con el 22% de las importaciones arribando desde el país vecino. En este caso, las compras de vehículos fueron las que tuvieron un impacto positivo más grande, con cifras que llegaron a los US$ 382 millones.

En tercer lugar se ubicó Argentina. Desde la otra nación fronteriza llegó a Uruguay el 14% de las importaciones adquiridas el año pasado.

En tanto, en 2017 las exportaciones uruguayas sumaron US$ 9.058 millones (este número contempla también lo que salió del país a través de las zonas francas). Esto significó un incremento en términos interanuales del comercio exterior de 9,2%.

Soja, productos lácteos, celulosa y carne bovina fueron los productos nacionales más demandados por el mundo durante el año pasado. Con ventas que ascendieron a US$ 1.517 millones, la carne se convirtió el año pasado en el producto más importante dentro de la canasta exportadora uruguaya.