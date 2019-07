Uruguay lidera iniciativa en la OMC de impulso a Mipymes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay tiene una larga historia de participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y “reafirmar esa presencia y potenciarla” fue el objetivo que se trazó el embajador José Luis Cancela cuando en 2017 dejó el puesto de vicecanciller y pasó a desempeñarse como representante del país en el organismo con sede en Ginebra.

En diálogo con El País, Cancela contó que en la última reunión ministerial de la OMC -el órgano máximo de decisión, que reúne a todos los ministros de Comercio del mundo- realizada hace algo más de un año y medio en Buenos Aires, los países aprobaron tres iniciativas conjuntas: para la facilitación de inversiones, para el impulso del comercio electrónico y el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



Estas iniciativas no necesitan el aval de los 164 miembros -las decisiones en la OMC son por consenso- sino que cada uno decide si quiere sumarse.



En el caso de Uruguay, aparte de participar recibió hace unos meses la invitación para presidir el grupo sobre las Mipymes. “Eso le ofrece al país la posibilidad de conducir una iniciativa importante dentro de la OMC”, subrayó el embajador.



Explicó que hoy del total de empresas del mundo el 90% son Mipymes y proveen el 60% del empleo. “Para un país como Uruguay es un tema de primera importancia”, indicó Cancela.

José Luis Cancela. Foto: Marcelo Bonjour.

Señaló que el objetivo del trabajo es generar herramientas “para la integración de estas empresas en el comercio internacional, de manera eficiente”.



Durante los últimos meses, las reuniones informales que realizó el grupo -no es un órgano oficial dentro de la OMC al ser una iniciativa aún plurilateral- se centraron en discutir aspectos vinculadas al acceso a la información de las Mipymes para exportar, a financiamiento, reducción de costos comerciales y construcción de capacidades.

Cancela comentó que para mejorar la salida al mundo de las empresas pequeñas “el uso de Internet es un instrumento esencial”. Está en construcción una plataforma global -desarrollada por la OMC, el Centro de Comercio Internacional (ITC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad)- “pensada para el empresario, para que no precise contratar un especialista en comercio exterior y que toda la información le sea accesible”.



Hoy está en inglés y se aspira a sumar más idiomas. “Si se quiere exportar por ejemplo papas de un país a otro, la plataforma le muestra todas las condiciones de acceso, desde tarifas a medidas no arancelarias, requisitos sanitarios y fitosanitarios, y todo lo que debe tener en cuenta para ingresar a ese mercado”.



Actualmente son 90 los países que participan del grupo, pero “el objetivo es tener al conjunto de la membrecía participando, para que sea realmente una iniciativa multilateral”.



Ahora las reuniones son con el foco puesto en la próxima reunión ministerial de la OMC, a celebrarse en junio de 2020 en Nursultán, la capital de Kazajistán, donde los ministros de cada país deben ratificar el trabajo hecho por los embajadores.



“La OMC suele discutir reglas y hacer acuerdos generales. Pero el caso de las Mipymes es particular, porque hasta ahora (en el grupo de trabajo) no se plantea una discusión de reglas, no pretendemos hacer un tratado, sino cosas concretas y palpables pero con la libertad de adoptar cada miembro un método propio de trabajo”, detalló Cancela.

Sede de la OMC. Foto: Reuters

En esa línea, añadió que los países miembros de la iniciativa vieron que “era mejor proceder con un sistema de recomendaciones o estándares, de manera que los ministros puedan luego recomendar a cada miembro la adopción de esas prácticas, como manera de contribuir a la inserción de las Mipymes en el comercio internacional”.



Se trabaja con el objetivo “de a fin de año tener una lista de recomendaciones, para presentar a los miembros” en la cumbre ministerial de 2020.



Por otra parte, Cancela aclaró que a la interna del grupo no se avanzó en una definición de qué es una Mipymes: “es lo que cada miembro crea, para evitar discusiones porque la realidad de cada país es muy distinta”.



El diplomático remarcó que este tipo de iniciativas refutan la creencia que “la OMC es un organismo al servicio de las multinacionales y el gran capital”.



Además, Cancela dijo que apoyar a las empresas de pequeña dimensión “tiene un claro valor social”, porque a través de ellas “muchas veces se ayuda a sectores desfavorecidos de la población, y también se impulsa la igualdad de género, porque la mayoría de las Mipymes están a cargo de mujeres”.