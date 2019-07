Uruguay llega a la cumbre del Mercosur con déficit comercial con los socios en primer semestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy comenzó la cumbre de presidentes del Mercosur en un momento en que el bloque regional está significativamente activo, sobre todo por la reciente firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

En este contexto en el que el bloque parece impulsar en conjunto una estrategia de inserción internacional, desde la consultora Cibils Soto realizaron un análisis respecto del comportamiento del comercio entre Uruguay y sus socios comerciales del Mercosur

El documento destaca que Uruguay acumula un déficit comercial de US$ 360 millones con los países del Mercosur en los primeros seis meses del año.

Si se analiza lo que ocurre con esta situación por país, el resultado arroja un saldo negativo con Argentina (US$ 240 millones) y Brasil (US$ 145 millones) y un saldo positivo con Paraguay (US$ 25 millones).

Según los datos de Cibils Soto, el volumen de negocios comerciales totales (sumando exportaciones e importaciones) alcanza los US$ 1.945 millones, en el primer semestre de 2019.

Si se compara el intercambio comercial con el mismo período del año pasado, los datos reflejan una retracción en el volumen total de operaciones del 6,5%, debido a que las exportaciones al bloque sumadas a las importaciones acumulaban US$ 2.081 millones en 2018.

No obstante, el informe de la consultora añade que hubo una “fuerte mejora” en el saldo comercial si se tiene en cuenta que el déficit del primer semestre de 2018 fue de US$ 448 millones.

“Existió una mejora de saldo con todos los países, principalmente por caídas en las importaciones. En 2019 se han reducido las compras al bloque en US$ 110 millones”, destacó el documento.

Para Marcos Soto, socio de la consultora, “a pesar de este escenario de mejora en el saldo comercial, continuamos acumulando un fuerte déficit, lo que desnuda de algún modo la vigencia de las asimetrías entre los países”.

Asimismo, indicó que “la mejora se da principalmente por reducciones en las importaciones (no por incremento de exportaciones), lo que podría no ser del todo saludable”. Agregó que “Uruguay debe trabajar estos temas en la agenda del bloque, con el objetivo de equilibrar el intercambio comercial”.

Hoy se reunirán en la ciudad argentina de Santa Fe los presidentes Mauricio Macri (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay). Los temas de la quincuagésima cuarta cumbre van desde el acuerdo con la Unión Europea, el avance de otras negociaciones comerciales, la modernización del Mercosur, la revisión del Arancel Externo Común y el anuncio de eliminación del roaming.