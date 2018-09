Uruguay negocia con Brasil cambios en free shops de frontera

En medio de la crisis que están atravesando los países vecinos, este mediodía el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, presentó una serie de medidas que el gobierno uruguayo quiere tomar a nivel de frontera, y otras que ya tomó que son a nivel nacional.



En conferencia de prensa al culminar un nuevo Consejo de Ministros, el ministro señaló que hay un paquete de medidas relacionadas “a la realidad que está presente en el vecindario”: “Me refiero a Argentina y a Brasil, y sobre todo a esa franja del Uruguay que está mas próximo a la frontera y que exige una atención especial”.

Astori explicó que “en toda la frontera uruguaya con Argentina y con Brasil tiene una importancia especial la actividad de los frees shops” y dijo que el gobierno ha “percibido” que hay una “inequidad importante en el criterio de funcionamiento de los free shops del lado brasileño y del lado uruguayo”.



Por ese motivo es que Uruguay está “definiendo junto con Brasil un nuevo protocolo en esta materia que supone la puesta en práctica de diversas medidas”.



1. La ampliación de la franquicia de productos que los uruguayos pueden ingresar desde Brasil, que se pide se eleve a US$ 300 (hoy es de US$ 150).



2. Ampliar la lista de productos que puedan vender los free shops uruguayos: “Hasta ahora ha habido una diferencia importante porque en los free shops uruguayos no se puede vender a uruguayos y en los de Brasil se puede a los brasileños.



3. Astori señaló que “como parte de ese protocolo hay que actualizar las listas de productos y equiparar los criterios” y detalló que mientras en Brasil se ha trabajado con las listas negativas (se establece una lista de productos y se puede vender lo que no esté allí) en Uruguay se utiliza una lista positiva (solo se puede vender lo que está en la lista).



4. Uruguay quiere modificaciones en los cánones que pagan los free shops al Estado: “Queremos impulsar un cambio en la forma o modalidad que refiere al monto del canon q pagan los free en Uruguay”. Astori explicó que “el free shop está instalado, vende productos y al mismo tiempo paga un canon al Estado periódicamente. El canon se ha venido cobrando cuando la mercadería sale del depósito fiscal para entrar al comercio, o sea lo están pagando antes. Queremos impulsar que puedan pagar el canon después de que venden la mercadería, lo cual tiene un impacto financiero importante para estas empresas”.



Astori dijo que la próxima reunión con Brasil es en octubre. “Estamos esperanzados en que se apruebe rápidamente” el paquete de medidas, agregó.

“Igualar la ventaja tributaria” para los uruguayos que viven en la frontera

Astori también anunció que el gobierno resolvió “igualar la ventaja tributaria” que tienen los uruguayos que viven en la frontera con Argentina respecto a los uruguayos que viven en la frontera con Brasil: “En el último caso se exoneran 24 puntos del impuesto especifico interno a combustibles a los que están en una franja de hasta 20 kilómetros de la frontera”, explicó el ministro.



Pero quienes viven en la franja fronteriza con Argentina tenían una exoneración de 8 puntos de Imesi “y hemos resuelto llevarlo a 24 puntos, lo cual va a ser una ayuda importante a los efectos de establecer las mejores condiciones posibles para los compatriotas que habitan en esta parte del país”.



Sobre la resolución de Aduanas de haber establecido un límite para la introducción de alimentos del otro lado de la frontera (hasta 5 kilos como máximo), Astori dijo que es algo que se “está controlando exhaustivamente”.

Incentivo para feriantes

Recientemente se anunció la incorporación de los feriantes al sistema de inclusión financiera: podrán cobrar por vía electrónica.



Pero esta mañana Astori anunció que para incentivar a los feriantes se resolvió agregar “estímulos tributarios importantes que aumentan” a quienes operen electrónicamente “las exoneraciones al Impuesto a l Renta que les corresponde pagar”.