Uruguay tiene el mayor ingreso per cápita de América Latina, según el Banco Mundial

Uruguay es el país con mayor ingreso per cápita de América Latina, según datos publicados por el Banco Mundial. Desde el 1° de julio del 2018 a la misma fecha del presente año, los uruguayos ganaron en promedio US$ 15.650 cada uno. Según los estándares de dicha institución, Uruguay se encuentra dentro de los países con ingresos altos.



Para el cálculo de la clasificación de las economías de los diferentes países del mundo tienen en cuenta la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita y el valor actual del dólar. La institución realiza la categorización en cuatro grupos: alto (mayor a US$ 12.375), medio-alto (entre US$ 3.996 y US$ 12.375), medio-bajo (entre US$ 1.026 y US$ 3.995) y bajo (menor a US$ 1.025).



Uruguay comparte la categoría de ingresos altos con otros 79 países del mundo como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Suecia y Francia. En este grupo, de América Latina se encuentran Chile con un ingreso per cápita de US$ 14.670 y Panamá con US$ 14.370.



Los restantes países de Latinoamérica se encuentran en diferentes categorías. Argentina fue el único país de la región que bajó de posición y este año, con US$ 12.370 de ingreso por habitante, entró en la segundo grupo denominado medio-alto. Dentro de la misma línea, los que están mejor posicionados (aunque detrás de Argentina, que es el primero) son Costa Rica con US$ 11.510, México con US$ 9.180 y Brasil con US$ 9.140.



A su vez, República Dominicana (US$ 7.370), Cuba (US$ 7.230), Perú (US$ 6.530), Colombia (US$ 6.190), Ecuador (US$ 6.120), Paraguay (US$ 5.680) y Guatemala (US$ 4.410) son los otros destinos de América Latina en el segundo mejor grupo.



Por último, los países que tienen un ingreso medio-bajo dentro de América Latina son: El Salvador con US$ 3.820, Bolivia con US$ 3.370, Honduras US$ 2.330 y Nicaragua US$ 2.030.



El Banco Mundial destacó que dentro de los países con menor nivel de ingreso por habitante no hay ninguno de los destinos de Latinoamérica. Una aclaración relevante es que el último dato de Venezuela en el listado corresponde a 2014.