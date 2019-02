Uruguay quiere proteger su industria de vinos y exigirá una garantía a importados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Inavi, José María Lez, marcó que el vino es "el producto de la fermentación natural" del jugo de uva o de la propia uva, por lo que modificar eso "sería modificar el propio concepto del vino".



Argentina permitirá una tolerancia de 2,8 % de agua exógena en sus vinos, en ese sentido, Lez señaló que esa "no es una práctica habitual dentro de los regímenes de Uruguay" ya que el país "garantiza la genuinidad" al consumidor.



"A nuestro consumidor nosotros le garantizamos que nuestros vinos son 100 % de uva, lo cual hace que haya un control interno de todos los vinos que se venden en Uruguay", apuntó el presidente de Inavi.



En ese sentido, destacó que la llegada de vinos con agua exógena sería una competencia "bastante desleal" por lo que pidió a los países de origen que respalden sus productos, porque para el país "es importante que eso se cumpla" ya que "no puede darle la espalda" a sus propios productores.



Asimismo, Lez remarcó que cuando un vino es exportado desde Uruguay "sale con un certificado que lo firma el presidente o el departamento técnico acompañando a ese producto diciendo que es 100 % producto de la uva".



Por otra parte, explicó que durante las negociaciones con la Unión Europea (UE) por el tratado con el Mercosur, quedó establecido que la utilización de agua exógena ya fue discutida "y no va".



Uruguay importa unos 2,8 millones de litros de vino envasado por año, principalmente de Argentina y Chile.



Además, exporta unos 4 millones de litros envasados y los principales destinos son Brasil, Estados Unidos, México, Inglaterra y Suecia.



[EN BASE A EFE]