Uruguay retuvo lugar en índice de libertad económica

By Miguel Bardesio

Durante el desfile de llamadas en Colonia de este fin de semana, un notero de TV pensó que Alejandra, vedette de la comparsa Yacumenza estaba en estado de gestación. "No, no estoy embarazada. Es gordura. No llegué con los abdominales", le responde.

Periodista atribuye embarazo a una bailarina coloniense y el video se hace viral