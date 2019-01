Uruguay en el top 10 de naftas más caras

En el año en que el petróleo bajó por primera vez desde 2015 (los precios del referencial Brent se hundieron un 19,5%), Uruguay termina con uno de los precios de naftas más caros del mundo, según GlobalPetrolPrices.com, sitio que releva información semanal de precios de combustibles al consumidor de 150 países.

Según esa información, Hong Kong terminó 2018 con el precio de nafta más caro del mundo con US$ 2,01 por litro. Lo siguieron Noruega con US$ 1,82, Islandia con US$ 1,76 y Zambia e Italia con US$ 1,71 por litro en cada caso. En el 6° lugar a nivel mundial (y liderando en América Latina) se ubicó Uruguay con un precio de US$ 1,70 por litro.

Completaron los 10 más caros, Grecia y Holanda con US$ 1,69 en cada caso, Dinamarca con US$ 1,68 y Albania e Israel con US$ 1,67 en cada caso.

En la región, detrás de Uruguay el 2° más caro fue Chile con US$ 1,26 por litro, seguido de Cuba con US$ 1,22, luego Brasil con US$ 1,12 y República Dominicana con US$ 1,10.

Entre los más baratos están varios de los principales productores petroleros del mundo. El país con la nafta más barata del mundo es Venezuela con US$ 0,01 por litro, seguido de Sudán con US$ 0,13, luego Irán con US$ 0,29, Kuwait con US$ 0,34 y Argelia con US$ 0,35.