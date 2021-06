Uruguaya dLocal debutó en Wall Street; acción trepó de US$ 21 a US$ 32,4 en primer día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Gracias, Bob (N.R. : Bob McCooey, vicepresidente Senior de Nasdaq), a ti y a todo tu equipo. Todo el mundo en dLocal está encantado de unirse a la familia Nasdaq”. Eran las 10:22 del jueves 3 de junio, y así comenzaba su discurso Sebastián Kanovich, CEO de dLocal, previo a que la empresas emitiera sus primeras acciones en la Bolsa de Nueva York.

Como “la alegría no es solo brasileña” -según la canción de Charly García-, la fintech uruguaya en su primer día en la bolsa vio que sus acciones pasaron de cotizar US$ 21 a cerrar en US$ 32,39, lo que significó un crecimiento de 54%. La valorización bursátil aumentó de US$ 6.100 millones a US$ 9.500 millones.



La empresa dLocal, en tan solo cinco años, logró convertirse en el primer unicornio de Uruguay (empresa tecnológica valuada en más de US$ 1.000 millones) y ayer jueves decidió “hacerse pública” al cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo bursátil DLO.



Kanovich definió el momento como “un gran hito para dLocal como empresa, y para todos nosotros como equipo”.

“No hay palabras para describir lo emocionados y orgullosos que estamos todos. Fundamos dLocal cuando nos dimos cuenta de lo complejo que resultaba para los comerciantes hacer negocios en los mercados emergentes, y que los consumidores de esas regiones querían el mismo nivel de servicio que experimentan los clientes de Estados Unidos y Europa. Estamos construyendo un puente sencillo y sin fisuras entre los comerciantes de todo el mundo y los mercados emergentes, abriendo puertas y oportunidades para llegar a los mercados poco penetrados, pero muy prometedores”, agregó.



Y todo indica que lo lograron. La empresa ya permite a más de 330 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 29 países emergentes.



Como empresa, el año pasado obtuvo ingresos por US$ 104 millones lo que representó un crecimiento de 88,4% con respecto al año anterior.

Es un “gran hito para dLocal como empresa, y para todos nosotros como equipo”, dijo Kanovich. Foto: dLocal

¿Qué implica cotizar en bolsa? Para una empresa que está en crecimiento, como dLocal, hay dos formas de adquirir el dinero para seguir en expansión: la emisión de bonos de deuda y la apertura de su capital en la Bolsa de Valores.



Según el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, en el primer caso “en lugar de prestarle un banco, se lo prestan muchos particulares, a los que la empresa se compromete a pagarles una tasa de interés determinada y a devolverles el capital en un plazo establecido”.



La segunda forma, “es a través de la apertura de su capital en bolsa. En lugar de emitir deuda, emite acciones y vende parte de la empresa. La gente se asocia con los dueños de la empresa y su retribución va a ser en función de las ganancias, de aquí en adelante”, agregó.



El gerente de Inversiones de Nobilis, Jerónimo Nin contó que este suceso da la “sensación” de que, “incluso desde un país chico como Uruguay, se puede soñar en grande”. Es un “mensaje que trasciende la parte financiera y el mercado de capitales”. Además, muestra que las empresas “pueden crecer desde acá”, aunque recaudar dinero en el país “no es sencillo ya que no hay mucho fondo de capital de riesgo”. Es una “gran noticia” para el país que una “empresa nos ponga en el radar internacional”, agregó Nin.



En esta línea, Isabelle Chaquiriand, presidenta de Xcala y decana de la Universidad Católica del Uruguay, expresó que este suceso se celebra como “cuando Uruguay salió cuarto en el Mundial o Jorge Drexler ganó el Óscar”.

A su entender, “nos pone en el radar, primero su posicionamiento como unicornio y ahora su salida en bolsa, valida el recorrido que hicieron. Tiende un puente entre Uruguay y la Bolsa de Nueva York, que valida lo que pasó atrás. Por eso, es tan importante para todo el ecosistema emprendedor uruguayo. Pone a Uruguay como un potencial atractivo, donde si este llegó, posiblemente hay candidatos atrás que pueden llegar también”.

Destino de las inversiones.

Según explicó desde Nueva York, Rodrigo Sánchez Prandi, SVP de producto, “ser empresa pública tiene un lado más de reconocimiento y visibilidad, es comenzar a jugar en otra liga y nos puede acercar más a los clientes que queremos. Por otro lado hace que tengamos que cumplir objetivos y rendir al máximo en ejecución de los planes”.



La empresa mantiene la meta de llegar a 33 mercados y ampliar sus negocios en aquellos donde ya están porque, a entender de Sánchez, “solo estamos tocando la superficie de lo que se puede hacer”.



El plan es volcar los ingresos recaudados en acelerar inversiones en tecnología, gestionar posibles necesidades de capital circulante, buscar oportunidades de crecimiento, e incluso no descartan la adquisición de empresas de procesamiento de pagos transfronterizos, de desarrollo de software y para fines corporativos.