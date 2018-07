El uruguayo está con más cautela para endeudarse

En el primer trimestre del año, el consumo aumentó más que lo que lo hizo la economía en su conjunto (2,8% y 2,2% respectivamente) y fue uno de los motores del lado de la demanda. Pero, las perspectivas cambiaron. Aumento del dólar mediante, el consumo puede enlentecerse en los siguientes trimestres.

De hecho, un termómetro es el crédito destinado al consumo que toman las familias y a juzgar por los datos de los primeros cinco meses del año, los uruguayos están más cautelosos. También es lo que manifiestan cuando se les pregunta.

A nivel de bancos, los préstamos al consumo son en pesos, Unidades Indexadas (UI) a la inflación y dólares. Aunque la moneda nacional predomina (representó el 85,8% de los nuevos créditos otorgados entre enero y mayo de este año).

En enero-mayo el monto de los nuevos créditos al consumo en pesos bajó 5,4% en términos reales frente a los nuevos préstamos otorgados en enero-mayo de 2017, según datos del Banco Central procesados por El País. El total prestado en ese lapso fue el equivalente a US$ 279,1 millones.

En la misma comparación, pero para los nuevos créditos al consumo en UI, la caída fue de 22% para un total equivalente a US$ 180,6 millones.

Con los mismos parámetros, pero para los créditos en dólares se constató un aumento de 15,3% para un total de US$ 76,2 millones.

Así en cinco meses de 2018, los bancos otorgaron el equivalente a US$ 536,9 millones en nuevos préstamos al consumo, según los datos del Banco Central procesados por El País.

Al observar como varió el stock de créditos a las familias (incluye el destinado) vivienda y automóviles además de consumo en todo el sistema financiero (incluye bancos y financieras) el panorama luce similar. El stock subió 2% en términos reales en el primer trimestre del año respecto a igual período de 2017.

Eso "muestra una desaceleración de la evolución del mercado", indicó el Monitor de Mercado de Crédito al Consumo de la financiera Pronto!.

El stock de créditos a las familias totalizaba US$ 7.780 millones al cierre de marzo.

"En una economía que sigue creciendo pero a menor ritmo, y con niveles de endeudamiento estables, el mercado de crédito al consumo tiende a cierto estancamiento, con baja propensión de usuarios a contraer nuevos préstamos", afirmó Pronto!.

Además de los datos, la financiera lleva adelante un monitoreo que abarca a familias que habitualmente son tomadoras de créditos al consumo, comprendidas en los segmentos socioeconómicos de rangos "C-2" a "E", que representan al 84% de la población.

Según este sondeo, "el porcentaje de personas que cuenta con algún tipo de endeudamiento (crédito, orden de compra o tarjeta) aumentó levemente. En 2017 había comenzado en 84% (de las personas de niveles socioeconómicos medio-bajo y bajo), y fue en baja para terminar el año en 78%. Comenzó este ejercicio en 77% (a fin de marzo) y ahora subió a 79%", señaló el informe.

En tanto, "la proporción de personas que tienen algún tipo de préstamo amortizable vigente (préstamos en efectivo u órdenes de compra) registró una suba, luego de una tendencia a la baja de casi todo el año pasado", explicó el reporte.

"El 56% de las personas que están en el mercado de crédito tienen préstamo vigente en la modalidad de órdenes de compra o préstamos directos. En junio del año pasado era 61%, en septiembre bajó a 60%, en diciembre bajó a 57% y en marzo de este año a 52%, para quedar a mitad de año en 56%", agregó.

Por su parte, el ratio cuota de endeudamiento respecto al ingreso (el peso que tiene la cuota de préstamos, órdenes de compra o pagos mínimos de tarjeta de crédito, sobre el ingreso mensual total) está reduciéndose. Según el monitor, "había llegado a 33% en septiembre del año pasado, insinuando un repunte, pero luego bajó a fin de año a 28%, fue de 30% en marzo de este año y ahora baja a 26%".

Pese a eso, hay "dificultades para el cumplimiento en fecha de las obligaciones de pago, con cierta tendencia a empeorar. Incluso el comportamiento de junio no sigue la línea de una época de pago de aguinaldos", señaló Pronto!.

Peores expectativas, el factor que explica

La cautela al momento de endeudarse se ve en el porcentaje de personas de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo que están dispuestos a contraer créditos a futuro. Ese indicador "registró otra baja en el segundo trimestre, e incluso está en el nivel más bajo desde 2013", según el informe.



En septiembre de 2016, un 24% de personas de nivel socieconómico medio-bajo y bajo tenían previsto contraer un crédito en el futuro cercano, "pero esa proporción se redujo a 22% en diciembre, a 17% en marzo de 2017, luego subió a 20% en junio y volvió a bajar a 18% en septiembre y diciembre, a 14% en marzo pasado y a 11% en este trimestre", añadió el reporte.



Entre los motivos que las personas plantean para no contraer préstamos en los próximos meses, "el principal es que las personas sienten que no necesitan un nuevo crédito (36.4%). De todas maneras, hay segmentos importantes que prefieren no contraer deudas (18,8%) o que prefieren cancelar deudas pendientes (13,8%)", expresó el informe. A su vez, 5,6% manifiesta que "no quiere endeudarse más aún", 4,4% pone como razón el "desempleo o inestabilidad laboral", 4,1% "no tiene ingresos o son bajos" y 3,2% que "no sabe si podrá pagar".



Eso muestra la cautela de este segmento de la población. Y la cautela se da porque empeoraron las expectativas de la economía familiar o personal. Los que creen que su situación personal estará mejor vuelve a bajar y es sólo un 18% (eran 28% en marzo y 31% a fin de año). Un 61% considera que estará igual, y un 8% cree que estará peor.



A su vez, los tomadores de crédito que estiman que la economía a nivel general empeorará, aumentaron de 26% a 38% y los que creen que mejorará bajaron de 11% a 5%.