Uruguayos evalúan instalar free shops del lado de Brasil

La situación es incierta en la frontera uruguaya, no solo por lo que pueda llegar a ocurrir la próxima semana con las elecciones presidenciales en Brasil, sino también porque el comercio local está expectante ante la llegada de las “lojas francas” brasileñas (tiendas libres de impuestos, como los free shop).



Sumado a eso, el comercio en las ciudades fronterizas enfrenta una pérdida de competitividad en los precios a raíz de la diferencia en el tipo de cambio con Brasil de los últimos meses. Según datos de la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay, en los últimos cuatro meses las empresas que integran la cámara han enviado a 400 personas a seguro de desempleo.



“Hay una destrucción de empleo relevante, varios cientos de empleados estamos tratando de aprovechar al máximo el sistema de seguro de paros y eso ha evitado que se destruyeran más empleos pero ciertamente no es una situación sencilla”, señaló a El País el secretario general de dicha cámara, Carlos Loaiza.

En línea con esto, el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Julio Cuello Traversa, indicó que “es muy honda la preocupación” en la frontera y que los “altos costos” de los salarios uruguayos inciden en el aumento de la pérdida de competitividad frente a los “bajos costos” de los salarios de los trabajadores en Brasil.



Según manifestó Cuello Traversa, “actualmente, sin el comercio de free shops abierto (del otro lado de la frontera), hay un 80% de diferencia de precios” con Brasil, situación que “empeoraría” cuando comiencen a operar las “lojas francas”.

La única razón por la cual hasta el momento no habían comenzado a operar las tiendas libres de impuesto de Brasil en las denominadas “ciudades gemelas” (las que se encuentran a uno y otro lado de un límite internacional), era porque la Receita Federal -el fisco de Brasil- no había terminado de crear el sistema informático con el que controlará el funcionamiento de las tiendas.



Sin embargo, ahora el proceso de homologación del software informático ya culminó y hay empresas del sector que esperan poder instalarse en los próximos meses, antes de fin de año.



Tal es el caso de la cadena de free shops Dufry, que ya anunció públicamente sus intenciones de abrir “lojas francas” en las ciudades gemelas y que, según medios de prensa brasileños, lo hará primero en Uruguayana (municipio brasileño limítrofe con Artigas) y en Santana Do Livramento (limítrofe con Rivera).



“Se sabe que esta cadena tiene planes de abrir (tiendas) en ciudades limítrofes con Uruguay, además anunció que quería tenerlas abiertas para diciembre de este año, no sé si eso será posible, si es por el software efectivamente ya está homologado pero también es cierto que hay un proceso electoral brasileño que tendrá su impacto”, comentó Loaiza.



Ante esta situación, los empresarios uruguayos que tienen free shops en el país evalúan la posibilidad de sumarse al negocio del lado brasileño ya que la normativa de ese país los habilita. Sobre esto, el secretario general de la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay dijo que “definitivamente están evaluando la posibilidad de instalar lojas francas en las ciudades gemelas” y que todos los miembros de la cámara y las grandes cadenas “piensan que pueden instalarse del otro lado, eso es lógico”.



No obstante, Loaiza señaló que pese a que los empresarios uruguayos instalen sus tiendas del lado brasileño, “no hay una voluntad de destruir valor” en las inversiones que se han hecho en Uruguay. Al respecto dijo que la intención es “cuidar esas inversiones, no solo los miles de metros cuadrados construidos sino también las miles de personas formadas. Es un capital humano que nos importa mucho preservar”.



Según indicó el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, “ya se están comprando terrenos” para la apertura de este tipo de tiendas y dijo que “indudablemente las empresas que están instaladas en Uruguay van a abrir lojas francas”.



Asimismo, opinó que la normativa brasileña apunta a que “gente poderosa” pueda sumarse al negocio y no a los pequeños comerciantes.



“Cuando se hizo el decreto para free shops en Uruguay era para los ciudadanos locales y comerciantes referentes de la ciudad, eso se ha desvirtuado y grandes compañías han comprado las matrículas”, comentó y añadió que el nuevo sistema de lojas francas de Brasil representa “el poderío de los grandes”.



Desde la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay confían en que el gobierno trate de preservar un equilibrio para que haya oportunidades de negocio en ambos lados de la frontera, de manera que los miembros de la cámara “cuiden sus inversiones del lado uruguayo, pero que no descarten de ninguna manera inversiones del otro lado. El gobierno brasileño juega y está dando mucha ventaja”, concluyó Loaiza.



Al momento, hay 11 ciudades gemelas que cuentan con la autorización municipal para comenzar a operar. Las que ya están habilitadas al día de hoy son: Chui, Yaguarón, Aceguá, Santana do Livramento, Quaraí, Barra de Quaraí, Uruguayana, Itaquí, São Borja, Porto Mauá y Porto Xavier.