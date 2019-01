Me voy de viaje al exterior: ¿llevo dinero, cambio allá o uso tarjeta?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La pregunta llegó al grupo de WhatsApp y se coló entre la coordinación de un asado y las fotos de un cumpleaños: ¿será mejor que lleve todo en efectivo o dejar algo en la tarjeta para usar allá? Quien tenía la duda estaba por emprender un viaje y no tenía la certeza de qué hacer con sus gastos fuera de fronteras: si llevar toda la plata cambiada en la moneda local ya desde Uruguay, cambiar en su destino, usar alguna tarjeta de crédito o débito o una mezcla de todas las anteriores.



Es una decisión que debe tomar todo aquel que visite un país extranjero, algo que se da más cuando –como ahora- muchos uruguayos salen de licencia.



Pero, ¿qué conviene? Para el tesorero de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros —que, entre otros, nuclea a las casas de cambios—, Pablo Montaldo, la respuesta corta es “depende a dónde vayas”.



Si en plaza se consigue la divisa del país que se va a visitar, “en general conviene llevar la plata ya cambiada de acá”, dijo. Esto, añadió, es porque el tipo de cambio que se conseguirá en Uruguay es más favorable que el que se podrá encontrar en el exterior.



Pese a que esta es la máxima para Montaldo —si la moneda está disponible en Uruguay, cambiar antes de viajar— en ocasiones esto no es posible porque la divisa del lugar simplemente no se consigue acá.



Montaldo dijo que, en esos casos, hay que estar atentos a qué lugar se va para hacerse con la moneda local. “En general terminás muriendo en las casas de cambios que están en los shoppings o en los aeropuertos que generalmente tienen precios bastante desfavorables”, comentó. Estos lugares, agregó, tienen la pizarra “bastante abierta”, lo que implica que puede haber hasta 20% de diferencia entre la compra y la venta.

Cuando la divisa del destino no se consigue acá, aparece otra decisión: qué moneda llevar para cambiar una vez arribado. Si bien en general los dólares estadounidenses son bien recibidos en todas partes -y los uruguayos solemos "pensar" en esta divisa"-, no necesariamente son la mejor alternativa. Así, si se viaja a un destino dentro de Europa que no maneja el euro -por ejemplo, Gran Bretaña con la libra esterlina o la República Checa con la corona checa- conviene llevar euros porque la cotización que se obtendrá con seguridad será más beneficiosa que si se llevara el billete verde. Esto depende de la "zona de influencia" de cada divisa, dijo Montaldo, por lo que hay que averiguar antes de partir qué efectivo es recomendable llevar si la idea es cambiar a la moneda local en el destino.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, Carlos Pera, también hizo énfasis en quitar la atención del dólar. "'¿Cuántos dólares llevo?', me preguntan los clientes. No lleve dólares, lleve euros, porque el dólar en Europa se puede cambiar, pero es mucho más engorroso no solo cambiar sino la cotización", dijo.

Además, Pera coincidió en que “siempre” es mejor cambiar las monedas locales antes de partir. “En un escenario de estabilidad cambiaria no es necesario estar perdiendo demasiado tiempo en cambiar dinero”, dijo.

Uruguayos que viajaron En el primer trimestre de 2018 fueron 488.438 los residentes en Uruguay que viajaron al exterior, de acuerdo a información del Ministerio de Turismo. Esto dio cuenta de un incremento de 3,9% en términos interanuales. En ese periodo, gastaron fuera del país un total de US$ 341,7 millones, 17,5% por encima de lo registrado entre enero y marzo de 2017.

“Cuando en Argentina subía el dólar permanentemente convenía llevar dólares y cambiarlos allá. Ahora, en una situación de estabilidad, se puede llevar la moneda local”, ejemplificó.

El crecimiento del plástico

Pero no solo del efectivo se vive durante las vacaciones. En los últimos años —sobre todo desde la implementación de la Ley de Inclusión Financiera en 2014— los uruguayos empezaron a mutar sus formas de pagar. Esto implicó, entre otros, dejar de ver a la tarjeta de débito como “la tarjeta del cajero” y empezar a usarla de manera creciente para abonar por productos y servicios.



Los montos operados fuera de Uruguay con tarjetas de débito nacionales crecieron 14% en términos constantes en el primer semestre de 2018 frente al semestre previo, de acuerdo al último reporte del Sistema de Pagos que elabora el Banco Central (BCU). El salto llegó a 29% si se lo compara con enero-junio de 2017. También aumentó la cantidad de operaciones en el exterior con tarjetas de crédito: pasaron de 8,8 millones en el segundo semestre de 2017 a 9,9 millones en la primera mitad de 2018.

Las compras con débito en el exterior hechas con tarjetas emitidas en Uruguay han aumentado. Foto: AFP

Si bien Pera sostuvo que los uruguayos cuando viajan “les encanta llevar el dinero en efectivo”, Montaldo complementó que si bien la mayoría de las personas elige llevar parte de lo que estima gastará en “metálico”, después “termina gastando con tarjeta también”.



Pero, ¿qué hay que tener en cuenta antes de sacar la tarjeta de la billetera cuando se está en el extranjero? Primero, hay que saber bien qué tipo de plástico se tiene: la comisión que cobra cada banco por usar este medio de pago en el exterior varía en función de qué tarjeta se posea. De hecho, en algunos casos la comisión no se cobra y cuando sí se hace puede llegar a un 3% del precio que se está pagando.



Si la compra se realizó en dólares la persona abonará el precio que vio en la góndola o en la etiqueta. Pero si se trata de otra moneda se hace una conversión a dólares a un tipo de cambio que fijan los sellos emisores de las tarjetas, como Visa o MasterCard. Sobre esto algunos bancos pueden adicionar un recargo más, por lo que es conveniente averiguar con la institución financiera de la se es cliente previo al viaje para no tener sorpresas más tarde.