Los uruguayos “se fumaron” US$ 252,5 millones en ocho meses del año

En los primeros ocho meses del año, la venta de cigarrillos alcanzó a 57.844.836 de cajillas de 20 unidades o equivalente (es decir dos cajillas de 10 aparecen contabilizadas como una), un 8% menos que en igual período de 2018, según datos de la Dirección General Impositiva (DGI) procesados por El País. En la comparación para lapsos similares, es la cuarta caída consecutiva.

El 88,4% de las 57,8 millones de cajillas son nacionales y el 11,6% restante importadas (el fisco da cuenta de las unidades físicas declaradas por productores e importadores para determinar el Impuesto Específico Interno).



Los uruguayos “se fumaron” $ 8.640,7 millones (US$ 252,5 millones) en ocho meses del año.



Para tener una idea de cuánto dinero se gastó en cigarrillos en Uruguay se tomó el precio medio que el producto tuvo durante cada mes entre enero y agosto -según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- y se multiplicó por la cantidad de cajillas vendidas cada mes.



Para llevar el monto a dólares, se utilizó el dólar promedio del período.



Las cifras representan un piso y no toman en cuenta los cigarrillos que si bien ingresan legalmente al país no se facturan, como tampoco la mercadería de contrabando.

Los cigarrillos están gravados con el Imesi que se fija como un valor ficto de la cajilla. El gobierno de Tabaré Vázquez ha apostado a incrementar su valor como forma de desalentar su consumo.



Según el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), el Estado gasta $ 15.060 millones (US$ 440,1 millones) al año en enfermedades vinculadas al tabaquismo.



Según señaló el CIET en noviembre de 2015, “lamentablemente, en el período 2013-14, se observó una tendencia al aumento en las ventas de cigarrillos, relacionada con la disminución relativa del precio de los cigarrillos, al perderse el impacto del aumento de precios del 2010”.