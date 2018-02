Los uruguayos gastaron en seguros US$ 1.571 millones en 2017

En 2017, el mercado asegurador creció en monto de pólizas vendidas respecto a 2016, aunque en los rubros donde hay competencia se vio una caída en la comercialización de seguros.

Eso se desprende de los balances de las aseguradoras publicados por el Banco Central (BCU) y sendos informes de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).

El mercado asegurador creció 10,1% en términos reales (descontada la inflación) en 2017 frente a 2016, con un total de US$ 1.571,6 millones. Ahora, si solo se mira el mercado que está en competencia (el BSE tiene un monopolio legal en accidentes de trabajo y otro de hecho en vida previsional), hay una caída en las pólizas vendidas de 1,4% respecto a 2016. El total del mercado en competencia fue de US$ 793,69 millones.

"Si bien el sector en su conjunto presenta un crecimiento del 10.1% real, ese crecimiento se genera por la incidencia de los seguros en régimen de monopolio, especialmente producto de la mayor maduración del sistema previsional, y su impacto en la evolución de los seguros de vida previsional, que registraron un crecimiento del 34,3% en términos reales. Sin embargo, los seguros en competencia sufrieron una caída en su volumen de primas del 1,4% medidos en pesos constantes" dijo el director ejecutivo de Audea, Mauricio Castellanos en el informe de esa gremial.

El segmento de mayor monto es el de vida previsional, donde las aseguradoras privadas se retiraron por las pérdidas que les ocasionaba y solo actúa el BSE. Este segmento tuvo pólizas vendidas por US$ 469,7 millones (el 30% del mercado).

Lo siguió el de vehículos, que una caída de 1,1% en términos reales respecto a 2016 y totalizó US$ 368,4 millones (24% del mercado). Luego viene accidentes laborales (monopolio legal del BSE), con un crecimiento de 13,2% y un total de US$ 308,2 millones (20% del mercado).

Dentro del resto del rubro, el que destaca por monto es vida que cayó 0,8% en términos reales en 2017 y totalizó US$ 193,4 millones (12% del total).

Dentro de los otros seguros en competencia algunas ramas experimentaron crecimientos relevantes, como ser los seguros de incendio (+4.1% en términos reales), transporte (+6,2%), cauciones (+16.2%) y crédito (+38,9%). Sin embargo, sumados totalizan US$ 117,9 millones, un 7,5% del total. El resto de las ramas tuvo caída en sus ventas: robo (-4,6%), responsabilidad civil (-4%), rurales (-1%), ingeniería (-19,1%).

Sobre la gestión de ventas, el gerente general del BSE, Raúl Onetto afirmó que en el mercado en competencia, se han "realizando fuertes campañas dirigidas tanto a fidelizar como a captar nuevos clientes. En particular en la cartera de automóviles apostó a seguros con mayor cobertura, con pólizas integrales además de más servicios".

El rubro vehículos es el más competitivo. Incluso el presidente del BSE, Mario Castro, dijo a fines de septiembre que se había desatado una "guerra de precios fuerte" en el mismo. "Vamos todos rebajando precios y al final aunque haya más autos asegurados el monto total" es menor, había agregado.

Resultados.

En cuanto al resultado de las empresas, el informe de Audea señaló que "el comportamiento mixto de la actividad también caracterizó a los resultados del sector asegurador, ya que, si bien en su conjunto generó en el 2017 un resultado positivo muy superior al del ejercicio 2016, dicho resultado es producto de la mejora en los rendimientos financieros obtenidos vinculado a la evolución de la cotización de instrumentos emitidos por el Estado, ya que el resultado técnico volvió a deteriorarse".

En efecto, el conjunto de empresas aseguradoras tuvieron ganancias por US$ 75,6 millones, frente a los US$ 26,1 millones de 2016. El resultado técnico (el puro del negocio asegurador) fue negativo en US$ 84,4 millones cuando en 2016 había sido negativo en US$ 70,8 millones.

En cambio, el resultado financiero más que compensó eso con una rentabilidad de US$ 235,8 millones (había sido de US$ 158,6 millones en 2016).

"Adicionalmente existe una gran disparidad de resultados entre las empresas participantes, y la mejora se explica particularmente por el desempeño de una de las empresas que operan en el sistema", indicó Audea.

Onetto dijo en el informe de la aseguradora estatal que "fue un muy buen año desde el punto de vista de los resultados y esto se debe a tres factores fundamentales: la gestión financiera, la de ventas y la de los siniestros".

El BSE tiene el 68,9% del mercado total y el 38,4% del mercado en competencia. En este último, Mapfre tiene el 17%, SURA el 13%, Porto el 10% y Sancor el 5%.

Inversiones.

Las inversiones financieras del sector totalizaron US$ 4.262 millones en 2017. El 78% fue en títulos públicos, 11.6% en valores en instituciones de intermediación financiera, 6% en valores emitidos por empresas uruguayas, 4% en valores extranjeros, y 0.4% en otras inversiones.

Según Castellanos, la alta concentración de la inversión en papeles estatales, "continúa reflejando la escasez de opciones de inversión adecuadas para el sector asegurador, en el mercado de capitales" local.