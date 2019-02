Uruguayos gastaron más de US$ 1.000 millones afuera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2018 Uruguay se encareció 28,8% en dólares frente a Argentina en términos reales (es decir descontada la inflación). Eso se dio, sobre todo a partir del segundo semestre. Uno de los rubros donde es fácil visualizarlo es el turismo: un encarecimiento de Uruguay frente al vecino se ve en la llegada de menos turistas de ese país y la salida de más uruguayos hacia Argentina.

Así, el año pasado 8,9% más de residentes en Uruguay viajaron al exterior que en 2017, con un total de 1.947.218, según los datos estadísticos del Ministerio de Turismo. Se trata de la mayor cantidad desde 2015, aunque aún está lejos del récord de 2014 (ver aparte).



Esos uruguayos gastaron fuera del país US$ 1.046,9 millones, un 2,7% más que en 2017 y también el mayor monto desde 2015.



¿Y por qué es tan decisivo el factor cambiario? Esto se puede ver en el dato de que de cada 10 uruguayos que viajaron al exterior, siete tuvieron como destino Argentina. Esto es 1.342.179 residentes en Uruguay “cruzaron el charco” en 2018, un 12,7% más que en 2017 y el mayor número desde 2015.



Así, los uruguayos dejaron en Argentina US$ 441,8 millones en 2018, un 1% más que en el año previo y el 42,2% del total gastado en el exterior.



Ese abaratamiento de Argentina en dólares frente a Uruguay también se refleja del otro lado de la balanza turística. En 2018 vinieron 12,7% menos de argentinos que en 2017 para un total de 2.319.640 y gastaron US$ 1.397,7 millones, un 12,5% menos que en 2017.



La competitividad es un factor clave para el turismo, la primera exportación de Uruguay en importancia. Es que, este sector implicó en 2018 la llegada de US$ 2.154,8 millones. Para tener una idea, el que le sigue es la celulosa cuyas exportaciones dejaron al país US$ 1.660 millones.



También el turismo es la principal explicación de las divisas que salen del país por importaciones (sin contar petróleo): los US$ 1.046,9 millones que los uruguayos gastaron afuera en 2018, superan con creces los US$ 330 millones de importaciones de automóviles.



Según había dicho a El País el presidente de la Asociación Uruguay de Agencias de Viajes (Audavi) Carlos Pera, el grupo de uruguayos que viaja (unos 700.000) lo hace en promedio casi 2,8 veces al año (eso lleva a la cifra total de 1.947.218). “Lo que hace que Uruguay se ubique entre los mercados maduros para la industria del turismo”, había señalado.



“Si hablamos de Europa, por ejemplo, esa franja de uruguayos que viaja al exterior asiduamente ya ha hecho los circuitos clásicos que tocan Madrid. París, Londres y Roma, de modo que ahora busca otro tipo de viaje con foco en regiones particularmente”, había afirmado Pera.

Uruguayos, dónde van.

Además de Argentina, en 2018 283.405 residentes en Uruguay viajaron a Brasil, un 14,9% menos que en 2017 y gastaron US$ 126,6 millones, un 25,2% menos que el año previo.



El tercer destino en importancia fue Paraguay, gracias a su notable crecimiento. En 2018 158,2% más de residentes en Uruguay viajaron a ese destino, para un total de 50.034. El gasto en tierras guaraníes también dio un salto: 135% más que en 2017 para totalizar US$ 31,9 millones.



Chile con 33.010 viajeros uruguayos (12,2% más que el año previo) y un gasto de US$ 25,3 millones (un crecimiento de 21,5% respecto a 2017), se ubicó en el cuarto lugar.



Luego, las estadísticas del ministerio tienen los datos por regiones.



Así, los uruguayos que viajaron al resto de América del Sur, cayeron 48,1% en 2018 para totalizar 20.800 y gastaron 55,2% menos para un total de US$ 16,1 millones.



A centro y norteamérica fueron 142.295 residentes en Uruguay en 2018 (27,1% más que el año anterior) y gastaron US$ 200,7 millones (11,4% más que en 2017).



Rumbo a Europa partieron como turistas 58.642 urugua-yos en 2018 (crecimiento de 9,6% respecto a 2017) y gastaron US$ 140,6 millones (un aumento de 28,1% frente al año previo).



A otros destinos no especificados, viajaron 7.502 uruguayos en 2018 (78,4 más que en 2017) que dejaron US$ 21,3 millones (14,2% más) en los lugares que visitaron.

Estadía.

Si bien viajaron más, en 2018, se redujo 12,2% la estadía media de los uruguayos en el exterior a 5,9 días.



La disminución en la cantidad de días que los uruguayos permanecieron en el exterior, se dio para todos los destinos, siendo Chile el que bajó menos (2,8% respecto a 2017) para un total de 7,2 días y con resto de América del Sur como el destino que más vio caer la estadía media (21%) para un total de 7,3 días.



En promedio, donde los uruguayos pasaron más días fue en Europa (18,5 en 2018) y donde estuvieron menos fue en Argentina (4,4).



A su vez, el gasto por turista uruguayo en el exterior en 2018 fue de US$ 329,2 en Argentina a US$ 2.900 en Europa.



Con un gasto diario promedio que fue de US$ 75,1 en Argentina a US$ 168,7 en otros destinos sin especificar.

El récord del año 2014