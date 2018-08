Los uruguayos gastaron US$ 19 millones en compras al exterior por Internet

En el primer semestre de 2018 el gasto por compras web —amparado en el régimen de franquicias— ascendió a casi US$ 19 millones. En este contexto y según un informe de Cibils Soto Consultores (CSC), las compras web se han incrementado un 33% si se comparan con la cantidad de compras realizadas en el primer semestre de 2016.

"Las compras vía web que realizan los uruguayos al exterior ha tenido un fuerte y sostenido incremento en el primer semestre de 2018 comparado con iguales períodos de 2016 y 2017", señala el informe y añade que "de forma llamativa", el gasto de las compras ha aumentado un 44% en comparación con el período base seleccionado.

El informe recuerda que "si el comprador opta por realizar sus compras bajo el sistema de franquicias —definido en sucesivas normas (en particular el Decreto 336/15)— tiene la alternativa de realizarlo vía correo expreso o encomiendas postales, o no expreso".

Respecto al primer caso, para poder gozar de los beneficios de la franquicia, la compra no puede superar el monto de US$ 200 valor de factura o valor en aduana. Para el segundo caso, el no expreso, el monto de la compra se reduce a un monto de US$ 50.

Además, el informe establece que las adquisiciones deberán cumplir ciertos requisitos, entre los que se destaca no tener fines comerciales, ser persona física mayor de 18 años, que el paquete no supere los 20 kilogramos.

Asimismo, "se debe tomar cuidado a efectos de evitar retenciones físicas por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, en no adquirir productos gravados por Imesi o prohibidos por la legislación nacional".

"El gasto por compras web amparadas en el régimen de franquicias ascendieron a casi US$ 19 millones en este primer semestre. Incremento fuerte y sostenido si lo comparamos con los US$ 13 millones de 2016. El número de compras también se incrementa, en es-ta primera mitad hubo casi 200.000 compras", sostuvo Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay. Soto agregó que "es difícil encontrar otro sector de actividad con estos niveles de incrementos en tan poco tiempo".

En cuanto a la procedencia, el informe destaca que las compras se realizan principalmente a portales y proveedores de Estados Unidos (91%). "Se habla de procedencia y no de origen porque en estos casos se obtienen datos sobre de dónde vienen los productos pero no de dónde son originarios", señaló.