Uruguayos se "timbearon" US$ 809 millones en 2017

Cinco de Oro y más

Los juegos de la Dirección de Loterías y Quinielas sumaron US$ 456 millones en 2017. La Quiniela fue la que más aportó con US$ 157 millones, luego la Tómbola con US$ 82,3 millones, el Cinco de Oro con US$ 79,2 millones, Supermatch con unos US$ 59,3 millones, la Raspadita con US$ 30,3 millones y la Lotería con US$ 22,2 millones.