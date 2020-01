Los uruguayos viajaron y gastaron más en el exterior durante 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2019 aumentó la cantidad de uruguayos que salieron del país para hacer turismo y el monto que gastaron fuera de fronteras, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Turismo.

Así en el año que culminó hubo 2.199.152 uruguayos que hicieron turismo fuera del país, 12,9% más que en 2018. Los uruguayos gastaron fuera de fronteras US$ 1.200,5 millones en 2019, un aumento de 14,7% respecto al año previo.

“Los uruguayos salieron más, hoy una parte tiene cierta capacidad de ahorro y para la otra parte que no accede está el turismo social”, dijo la ministra de Turismo, Liliam Kechichian. Complementó que entre los últimos días de 2019 y los primeros de 2020, ya salieron del país unos 80.000 uruguayos.



El aumento en el gasto de los uruguayos en el exterior en 2019 (turismo emisivo) junto con la caída del gasto de los turistas extranjeros en Uruguay (turismo receptivo), llevaron a una reducción en la balanza turística.

La balanza turística (ingreso de divisas menos salida de divisas por turismo) fue positiva en US$ 553,3 millones en 2019. Sin embargo, en 2018 era de US$ 1.107,8 millones. Ello implica una reducción de 50,1%.



Kechichian destacó que la “balanza turística cierra por suerte un año más con resultado positivo”.



Pero, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez remarcó que “es preocupante la balanza comercial” porque “estuvimos arriba de US$ 1.000 millones y cayó a US$ 500 millones”. Sostuvo que “esa caída se explica por los argentinos” que vinieron en menor número y gastaron menos.

Destinos elegidos.

Entre los uruguayos que viajaron al exterior en 2019, el destino preferido fue Argentina. En tres trimestres del año (el Ministerio de Turismo no presentó los datos por destino del último trimestre), fueron 1.083.256 los uruguayos que “cruzaron el charco” y gastaron US$ 391,9 millones (el mayor monto).



El segundo destino en cantidad de uruguayos fue Brasil con 271.269 y un gasto de US$ 126,2 millones en tres trimestres.



El segundo destino en cuanto al gasto fue Europa con US$ 160 millones a través de 59.684 uruguayos.