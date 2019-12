Por US$ 61 millones, Carlos Bustin cerró venta de Autolider a una multinacional europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autolider, la empresa importadora y representante en Uruguay de la prestigiosa marca alemana Mercedes Benz, fue vendida a la compañía británica multinacional, Inchcape que tiene presencia en más de 30 países.

La firma compradora, el grupo británico Inchcape, señaló en su página web que Autolider fue adquirida por aproximadamente US$ 61 millones.



La venta se había anunciado semanas atrás pero aún restaba concretar detalles formales de la operativa, según indicó a El País una fuentes cercana a la negociación.



La venta incluyó el 100% del negocio de Autolider en Uruguay como así también las operaciones en Ecuador que eran propiedad del mismo dueño, el empresario Carlos Bustin.



Según la fuente, la razón que llevó a la venta de Autolider fue el “endeudamiento importante” que la empresa mantenía con el sistema bancario.



Es que según información de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU), Autolider tiene endeudamiento al día por US$ 22,3 millones, pero por su calificación de categoría 3 (implica capacidad de pago comprometida), los bancos ya previsionaron (por posibles pérdidas) US$ 4,5 millones.



En relación al personal que trabaja en la firma, se prevé que la compañía británica mantenga el mismo personal con probable excepción de los colaboradores más cercanos a Bustin.



“Es una buena noticia para una empresa que pasa a estar en manos de una compañía internacional de primera”, indicó la fuente.



Asimismo, manifestó que por la “cercanía y la confianza” que tiene el grupo Inchcape con la marca Daimler Benz (la multinacional automotriz propietaria de Mercedes Benz), “fue visto con muy buenos ojos” por Daimler el hecho de que el grupo británico adquiriera el negocio en Uruguay y Ecuador.



Desde Inchcape calificaron la nueva adquisición como un “hito” para el grupo dado que lleva a que la compañía esté presente en seis nuevos mercados latinoamericanos.



El anuncio “es consistente con la estrategia del grupo de enfocarse y hacer crecer su negocio principal de distribución” “y sigue las adquisiciones durante este período que han mejorado significativamente la presencia en América Central y del Sur”, afirmó la empresa.