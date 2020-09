Por menos de US$ 3 millones, firma del banco Santander se quedó con Paganza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa financiera Créditos de la Casa (Retop S.A.) propiedad en un 100% de banco Santander, adquirió la firma de pagos móviles Paganza, según un comunicado de esta firma. El comunicado no aportó ningún detalle sobre las razones ni el monto de la transacción.

Empero, fuentes del mercado financiero dijeron a El País que la transacción se realizó por entre US$ 1,5 millones y US$ 3 millones. Retop S..A. se hizo con el 100% de las acciones de Paganza.



Según el comunicado el staff gerencial y los fundadores de Paganza seguirán en la empresa.



Una de las fuentes del mercado financiero señaló que la compra de una fintech (firma que combina tecnología y finanzas) como Paganza es una forma que tienen las instituciones financieras para incorporar tecnología, más allá de la aplicación en sí.



A nivel global, los bancos han utilizado tres formas para incorporar tecnología: una ha sido la de crear sus propios centros de innovación y generar bancos digitales, otra ha sido la de asociarse con fintechs y una tercera es la compra de fintechs.

Este caso encuadra dentro de la última opción, aunque en otros casos se ha dado que la institución utiliza las tres formas (crear, asociarse y comprar).



De hecho, el co-fundador de Paganza, Marcelo Lanfranconi dijo en el comunicado que “el principal interés de Crédito de la Casa no solo tiene que ver con el producto Paganza, sino con la capacidad y la experiencia en fintech del equipo, para el desarrollo tecnológico de nuevas tendencias en el sistema financiero”.



Según el comunicado de Paganza, la aplicación móvil procesa transacciones por más de $ 7.000 millones (US$ 160 millones) al año y prevé lanzar “dos nuevas soluciones” que no especificó.



En diciembre de 2016, Paganza denunció al banco Itaú, acusándolo de “abuso de posición dominante y ejercicio de prácticas anticompetitivas” luego que la institución quisiera cobrar una comisión por utilizar las cuentas del banco.

Una resolución del Banco Central (BCU) que fue quien recibió la denuncia -fechada el 10 de octubre de 2018- descartó la existencia de abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas.



El 31 de octubre de 2018 el banco Itaú dejó de operar con Paganza y calificó de “infundadas” las denuncias.



Paganza recurrió la resolución del BCU, pero no tuvo éxito.