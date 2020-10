Los US$ 150 millones que uruguayos compraron por anticipado en viajes al exterior en un limbo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las agencias de viaje promueven un proyecto de ley que les daría “el oxígeno que se necesita para poder sobrevivir” ante la “hecatombe” que supuso el coronavirus. Así lo afirmó el vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo y presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), Carlos Pera al comparecer ante la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

El presidente de Audavi explicó que las agencias de viajes, “se pueden categorizar en dos grandes grupos: uno que saca uruguayos al exterior y otro que recibe turistas que visitan el Uruguay”.



Señaló que “si bien se puede pensar que el trabajo de sacar turistas al exterior no es un negocio para el país, no nos olvidemos de que el turismo es de ida y vuelta. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que para que venga un barco de Buquebus lleno de argentinos a Uruguay, o llegue un avión de Iberia lleno de españoles, o llegue un avión de TAM lleno de brasileños, ese barco, esos aviones, tienen que salir llenos de pasajeros, porque si no, no existe el turismo. Vale decir que si las dos patas no están compensadas, nuestro negocio no funciona”.

El 13 de marzo con la aparición de los primeros casos de coronavirus en Uruguay que derivaron una semana después en el cierre de fronteras, “ocurrió la hecatombe” para las agencias de viaje. “Somos el único grupo del (sector) turismo que pasamos de 100 a cero, porque los que trabajaron a partir de allí lo hicieron solo para traer a toda esa gran cantidad de uruguayos que se repatrió; un ministro (en referencia al entonces canciller Ernesto Talvi) habló mucho de la operación ‘Todos en casa’ y fueron los agentes de viajes los que durante todo ese tiempo estuvieron reprogramando los poquísimos vuelos que iban quedando para traerlos”, relató Pera ante los legisladores.

“El 4 de abril comenzaba Semana Santa y los invito a que piensen en ustedes o en cuántos parientes tenían su viaje programado para Semana Santa; pues bien, tuvimos que decirles: ‘Señores, no hay viaje’”, agregó.

Según una encuesta de la Audavi, los uruguayos “habían comprado para usufructuar a futuro US$ 100 millones en pasajes para el exterior; si a eso le agrego los servicios, los hoteles, las excursiones, los cruceros, estamos hablando de US$ 150 millones” en viajes al exterior que no se pudieron realizar, aseguró.

“Toda esa plata -¡atención chicos!- está en manos de los propietarios de los productos turísticos. ¿Qué quiero decir? Que toda esa inmensa cantidad de dinero está en manos de las aerolíneas, de las compañías de cruceros, de las compañías de hoteles”, expresó Pera.



Por eso Audavi promueve un proyecto de ley -que presentó al Ministerio de Turismo- “de reprogramación que tenía por misión, en primer lugar, proteger al consumidor, a los efectos de que ese señor pueda, una vez que las fronteras se abran, ir reprogramando su viaje” y por otro lado “proteger al agente de viajes, proteger a la línea aérea” y contar “con excepciones”, explicó el presidente de la gremial.

Pasajero en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: archivo El País.

“Les pido que ustedes piensen en lo siguiente: si esa inmensa cantidad de personas (que compró pasajes por US$ 100 millones) fuera en masa a las agencias de viajes a decir: ‘Amigo, quiero que me devuelvas mi pasaje’, ¿cómo haría el agente de viajes, que es un mero intermediario para poder afrontar ese tipo de situación?”, planteó a los legisladores.



Pera expresó que “dado que las verdades dichas a medias pueden llevar a confusiones, quiero aclarar que algunas líneas aéreas dicen que han devuelto el dinero, pero para ser muy concreto hubo solo dos aerolíneas que realizaron devoluciones -y vamos a ponerles nombre y apellido-: American Airlines y Latam; el resto, no lo hizo”.

“¿Por qué hago énfasis en esto? Para que no nos vayamos a engañar si en algún momento conversan con algún colega de las compañías aéreas, porque puede llegar a decir que las empresas han devuelto el dinero. Y la pregunta debería ser: ‘¿Qué has devuelto?’. ¿Por qué? Porque las aerolíneas tienen un 10% de tarifas que son reembolsables y esas sí las han devuelto; el 90% de las tarifas no han sido devueltas porque eran tarifas no reembolsables”, añadió.



El proyecto de ley que promueve Audavi busca que se contemplen las excepciones en casos de viajes que no se puedan reprogramar, según su presidente. “Si un viejito de 89 años dice: ‘Yo no voy a viajar’, está puesto en la iniciativa que en esos casos se haga una excepción; asimismo, este proyecto también contempla a aquel señor que perdió el trabajo, que está en seguro de paro, que sabe que no va a poder viajar ni este año, ni el que viene, ni quizás el otro, porque se quedó sin laburo”, ejemplificó Pera.

“Entonces, yo me atrevo a pedirles, cuando les llegue esta iniciativa que, por favor, vean la buena intención que la anima, porque realmente lo que pretende es ganar el tiempo, el oxígeno que se necesita para poder sobrevivir, porque, si no, esto puede terminar en un efecto dominó que no lo para nadie”, alertó.



El diputado por el Partido Nacional, Mario García solicitó que la comisión convoque próximamente al Ministerio de Turismo y luego al Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de la comisión, el diputado colorado Omar Estevez solicitó que la versión taquigráfica de la reunión fuera remitida a esos ministerios, al de Salud Pública, al de Transporte y Obras Públicas, al de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al de Trabajo y Seguridad Social y a la Presidencia de la República.